Кызылжарская премия

По 6 млн тенге каждому из десяти сотрудников отдела экономики и финансов Кызылжарского района СКО (или по 504 тыс. ежемесячно) – такие премии выписывались здесь в течение 2020 года.

Данные факты прозвучали в Петропавловском городском суде в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении руководителя отдела экономики и финансов Кызылжарского района и соучастников этого коррупционного преступления. Общая сумма премий оказалась более 60,5 млн тенге.

Суд установил, что с 2019 по 2021 год руководитель отдела при пособничестве заведующей сектором финансов и бухгалтера, злоупотребляя должностными полномочиями, путем искусственного создания экономии начисляла премии себе и подчиненным. Как отметила пресс-служба суда, в уголовном деле фигурируют также факты получения взяток за заключение договоров и беспрепятственное подписание актов оказания услуг.

Суд назначил бывшему руководителю отдела экономики и финансов Кызылжарского района наказание в виде четырех лет лишения свободы. Соучастникам досталось меньше – по три и два с половиной года.

Тем временем руководитель госпредприятия КУИС «Енбек-Кызылжар» попался на взятке от бизнесмена Северо-Казахстанской области. Деньги давались за беспрепятственное подписание актов приема-передачи продуктов питания для осужденных по договору о государственных закупках.

«Подозреваемый водворен в ИВС города Петропавловска, – указывает антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области. – Учитывая полное признание вины и ходатайство о производстве ускоренного досудебного расследования, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».