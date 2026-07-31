Почти 4 миллиона работников в Казахстане застрахованы от несчастных случаев

Общество

До конца 2026 года планируется увеличить количество работодателей, заключивших договоры обязательного страхования, до 130 тысяч

Фото с сайта Минтруда

На сегодняшний день обязательным страхованием охвачены почти 4 миллиона работников. Договоры обязательного страхования заключили более 119 тысяч юридических лиц, что составляет около 70% действующих предприятий страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда.

Ежемесячно договоры обязательного страхования оформляют свыше 5 тысяч работодателей. До конца 2026 года планируется увеличить количество работодателей, заключивших договоры обязательного страхования, до 130 тысяч.

Обязательное страхование работников от несчастных случаев является одной из государственных гарантий социальной защиты человека труда. В случае причинения вреда жизни или здоровью работника при исполнении трудовых обязанностей страхование предусматривает выплаты, включая возмещение утраченного заработка, компенсацию расходов на лечение, медицинскую и профессиональную реабилитацию, а также иные предусмотренные законом выплаты.

Минтруда отмечает, что обеспечение страховой защиты работников является важной составляющей безопасных и устойчивых трудовых отношений. Наряду с расширением охвата обязательным страхованием проводится системная работа по предупреждению производственного травматизма.

#работник #несчастный случай #страховка

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