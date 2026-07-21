Лайк вместо детства?

Я не стала ей говорить о том, что это она дала ему планшет когда-то. Что это она предоставила ребенку этот выбор. Винить ее в современном цифровом мире – избыточная реакция. Оглянитесь вокруг: дети перестали играть в казаков-разбойников, общаться, читать книги. Их мир, их жизнь – соцсети.

И ребенка обвинять тоже нельзя. Просто так устроено приложение – хитро, коварно, воздействуя на подсознание, используя слабые места мозга. Недавно Еврокомиссия официально заявила: то, что мы годами списывали на «современных детей» и «поколение гаджетов», на самом деле – результат инженерного расчета. Мозг ребенка, который только учится конт­ролировать импульсы, встречается с продуктом, спроектированным профессиональными психологами и нейробиологами так, чтобы вызывать именно эту тягу.

Самые популярные соцсети обвиняют не в том, что дети слишком много сидят в телефонах. Их обвиняют в том, что платформы сознательно спроектированы так, чтобы дети не могли остановиться. Это принципиальная разница. Одно дело – соблазн, с которым можно бороться силой воли. Другое – механизм, специально созданный, чтобы эту волю обходить.

Сегодня врачи констатируют у детей повышенную тревожность, депрессию, нарушение сна, падаю­щую концентрацию внимания. Родители приходят и разводят руками: мы же все запрещали, ставили лимиты. Но что толку от лимита в приложении, если само приложение спроектировано так, чтобы этот лимит обходить? Цифровые корпорации аргументируют наличием подростковых аккаунтов с ограничением в 15 минут ночью. Но кто, скажите, придумал сначала сделать продукт настолько затягивающим, а потом героически «чинить» его функцией родительского контроля?

Это как продавать сигареты детям, а потом гордиться тем, что на пачке есть предупреждающая надпись.

Самое тревожное в этой истории то, что разработчики соцсетей годами собирали данные. Знали, как влияют Stories и Reels на формирование компульсивного поведения. Знание было. Действий не было, потому что это бизнес. Огромные деньги. Это способ воздействия на массы, на неокрепшие умы.

К слову, десять стран ЕС уже двигаются к национальным запретам. Мы очень не любим слово «регулирование». Мы его боимся, опасаемся реакций неких структур, провозглашающих свободу воли и свободу выбора. Но когда речь идет о здоровье детей, ссылки на это, а также на то, что рынок якобы сам все исправит, звучат откровенно цинично.

Самые авторитетные демократии в Европе сегодня говорят о необходимости гигиены цифрового пространства. И прямо заявляют о необходимости заставить цифровые корпорации вводить технические алгоритмы для регулирования соцсетей для детей. Нам тоже пора признать: когда дизайн продукта специально обу­чен обходить волю ребенка – это уже не вопрос личного выбора.

Однажды один из героев моих публикаций – тренер по джиу-джитсу сказал: «Если дать ребенку волю, он выберет гаджет, чипсы и газировку». Наверное, об этом знал Стив Джобс. Отвечая на воп­рос журналиста New York Times, он говорил: «Мои дети не используют никакие гаджеты». Пишут, что также поступал и Билл Гейтс. Согласитесь, есть о чем задуматься и нам.