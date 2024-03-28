Лед, что растопил сердца

Цель социального проекта – обучение всех желающих студентов профессиональному фигурному катанию с нулевого уровня с привлечением профессионального тренера. Казалось бы, что может быть общего между фигурным катанием и социальными проблемами? На этот резонный вопрос идейный вдохновитель проекта отвечает: во время ледового представления зрители задумываются над социально значимыми темами.

К слову, все средства для реализации проекта привлекаются за счет спонсоров без какой-либо государственной поддержки. Students on ice уже был успешно реализован в 2023 году в Алматы. Итоговые соревнования фигурис­тов проходили под лозунгом «SOI: Молодежь Алматы за чистый воздух» и были посвящены экологии. Содействие в их проведении оказывали профессиональные экологи. В результате часть средств от реализации билетов на ледовое шоу была направлена на газификацию частного сектора, где проживают люди из социально уязвимых категорий населения, присоединенных к Алматы приграничных районов.

Как же возникла идея говорить о социальных проблемах именно таким образом? Алия Ахмеджанова отмечает, что она просто помогла возродить начинание студентов КИМЭП, которое прервалось из-за пандемии. Оказывается, учащиеся КИМЭП несколько лет подряд проводили соревнования по фигурному катанию между вузами города.

– Одна из организаторов этого мероприятия сказала, что они мечтают возродить проект, но он требует материальных вложений. Я родом из Семея, росла с бабушкой, здоровье которой было подорвано в результате атомных испытаний, у нее были больные суставы, и она передвигалась с тростью. Я слушала свою собеседницу, и все больше картинок из детства возникало у меня перед глазами. Например, как стою перед телевизором и переключаю каналы, чтобы найти соревнования фигуристов для бабушки. Это были ее любимые программы, и для нее мастерство спортсменов было фантасти­ческим. Она буквально «прилипала» к экрану, – вспоминает Алия.

Она решила восстановить проект, сделать, чтобы участники смог­ли проникнуться проблемами других, научились чувствовать чужую боль. Сейчас Алия признается, что не ожидала столько желающих встать на коньки. Набирают 22 человека, из которых составляются 11 пар с навыками катания на одном уровне, а еще 100 волонтеров на протяжении всего проекта поддерживают их. В итоге занятия с профессиональным тренером не только улучшают спортивное мастерство студентов, но и раскрывают их внутренний мир. Вначале они просто наслаж­даются командой, общением, но через пять-шесть месяцев полнос­тью меняется их сознание, так как параллельно они изучают какую-то социальную проблему, обсуждают ее и в конечном счете принимают участие в ее решении.

– Здорово наблюдать, как ребята меняются на глазах. Для меня большая честь помогать молодым людям, создать для них трамплин в большую жизнь, – говорит Алия Ахмеджанова.

Не секрет, что зачастую молодое поколение не знает, какие бытовые проблемы есть у некоторых людей. А ведь будущие выпускники вузов через некоторое время начнут работать, руководить, принимать решения, исходя из того социального опыта, который у них был.

– Мне принципиально важно, чтобы молодежь не была равнодушной, чтобы понимала, что жизнь – это не только красивые аудитории, успешные спикеры и высокооплачиваемая работа. Она гораздо шире. Если этим проектом я открою глаза молодым, которые завтра сделают хоть одно доброе дело, то буду считать, что все было не зря, – делится Алия своими мыслями.

Так, участники проекта знают, что они помогают тем людям, у которых нет газа, и они сопричастны к решению экологической проблемы. Также начинающие фигуристы планируют направить часть вырученных средств от выступления на освещение проблем кибербуллинга и снять небольшой документальный фильм. В 2024-м проект планируют расширить: обучение и выступления будут проводиться также в Астане, Туркестане, Семее. В последующие годы планируется охватить и другие города, где есть ледовые арены.