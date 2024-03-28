Лед, что растопил сердца Свежий выпуск 28 марта 2024 г. 0:00 411 Айгуль Турысбекова Воспоминания из детства стали основой для проекта Students on ice председателя Альянса женских сил города Алматы Алии Ахмеджановой. фото предоставила Алия Ахмеджанова Цель социального проекта – обучение всех желающих студентов профессиональному фигурному катанию с нулевого уровня с привлечением профессионального тренера. Казалось бы, что может быть общего между фигурным катанием и социальными проблемами? На этот резонный вопрос идейный вдохновитель проекта отвечает: во время ледового представления зрители задумываются над социально значимыми темами. К слову, все средства для реализации проекта привлекаются за счет спонсоров без какой-либо государственной поддержки. Students on ice уже был успешно реализован в 2023 году в Алматы. Итоговые соревнования фигуристов проходили под лозунгом «SOI: Молодежь Алматы за чистый воздух» и были посвящены экологии. Содействие в их проведении оказывали профессиональные экологи. В результате часть средств от реализации билетов на ледовое шоу была направлена на газификацию частного сектора, где проживают люди из социально уязвимых категорий населения, присоединенных к Алматы приграничных районов. Как же возникла идея говорить о социальных проблемах именно таким образом? Алия Ахмеджанова отмечает, что она просто помогла возродить начинание студентов КИМЭП, которое прервалось из-за пандемии. Оказывается, учащиеся КИМЭП несколько лет подряд проводили соревнования по фигурному катанию между вузами города. – Одна из организаторов этого мероприятия сказала, что они мечтают возродить проект, но он требует материальных вложений. Я родом из Семея, росла с бабушкой, здоровье которой было подорвано в результате атомных испытаний, у нее были больные суставы, и она передвигалась с тростью. Я слушала свою собеседницу, и все больше картинок из детства возникало у меня перед глазами. Например, как стою перед телевизором и переключаю каналы, чтобы найти соревнования фигуристов для бабушки. Это были ее любимые программы, и для нее мастерство спортсменов было фантастическим. Она буквально «прилипала» к экрану, – вспоминает Алия. Она решила восстановить проект, сделать, чтобы участники смогли проникнуться проблемами других, научились чувствовать чужую боль. Сейчас Алия признается, что не ожидала столько желающих встать на коньки. Набирают 22 человека, из которых составляются 11 пар с навыками катания на одном уровне, а еще 100 волонтеров на протяжении всего проекта поддерживают их. В итоге занятия с профессиональным тренером не только улучшают спортивное мастерство студентов, но и раскрывают их внутренний мир. Вначале они просто наслаждаются командой, общением, но через пять-шесть месяцев полностью меняется их сознание, так как параллельно они изучают какую-то социальную проблему, обсуждают ее и в конечном счете принимают участие в ее решении. – Здорово наблюдать, как ребята меняются на глазах. Для меня большая честь помогать молодым людям, создать для них трамплин в большую жизнь, – говорит Алия Ахмеджанова. Не секрет, что зачастую молодое поколение не знает, какие бытовые проблемы есть у некоторых людей. А ведь будущие выпускники вузов через некоторое время начнут работать, руководить, принимать решения, исходя из того социального опыта, который у них был. – Мне принципиально важно, чтобы молодежь не была равнодушной, чтобы понимала, что жизнь – это не только красивые аудитории, успешные спикеры и высокооплачиваемая работа. Она гораздо шире. Если этим проектом я открою глаза молодым, которые завтра сделают хоть одно доброе дело, то буду считать, что все было не зря, – делится Алия своими мыслями. Так, участники проекта знают, что они помогают тем людям, у которых нет газа, и они сопричастны к решению экологической проблемы. Также начинающие фигуристы планируют направить часть вырученных средств от выступления на освещение проблем кибербуллинга и снять небольшой документальный фильм. В 2024-м проект планируют расширить: обучение и выступления будут проводиться также в Астане, Туркестане, Семее. В последующие годы планируется охватить и другие города, где есть ледовые арены. #фигурное катание #Students on ice #КИМЭП