Легендарный директор Свежий выпуск 1691 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Много лет назад мне посчастливилось присутствовать на торжественном собрании, посвященном его юбилею, и ощутить совершенно особую атмосферу огромного зала заводского дворца культуры. Чувствовалось, что люди, независимо от возраста и профессии, пришли искренне поздравить своего, поистине родного человека, который, помимо прочего, обладал еще и особенным, исключительным обаянием.

Внимательное и доброжелательное отношение к окружающим наверняка было движущей силой успехов и карьерного роста этого человека. Хотя на юбилее говорилось прежде всего о его профессиональных качествах.



Как закалялся характер

Днем рождения единственного в стране предприятия-ветерана, награж­денного орденом Отечественной войны I степени, считается сентябрь 1941 года. Тогда сплошным потоком с запада на восток шли эшелоны с оборудованием и людьми. Завод № 231 был эвакуирован в Уральск из Ленинграда. Следом за ним прибыли рабочие еще одного родственного по профилю ленинградского предприятия – «Двигатель».

Первая партия оружия на фронт с завода, которому присвоили имя Ворошилова, отправилась в рекордно короткие сроки – менее чем через месяц. В мирное время такое вряд ли бы было возможным. Но шла война, и работа по 12–14 и даже более часов стала нормой. Оборудование и специалисты продолжали прибывать из Феодосии, Большого Оскола и Ленинграда. Из города на Неве вес­ной 1942 года приехал в Уральск, навсегда связав с ним свою судьбу, молодой инженер и талантливый конструктор Петр Атоян.

Такие кадры были необходимы тогда для выполнения сложнейших задач. На «военном» заводе наладили производство взрывателей различных типов, патронов, приборов для авиации и авиационных снарядов, торпед. Есть данные о том, что им выпущено около четырех тысяч мин различных видов. В том числе мина М-08, сыгравшая значимую роль в вооружении флота. Впоследствии она будет демонстрироваться на открытой площадке Севастопольской панорамы в числе важнейших образцов оружия Великой Отечественной.

Подсчитано, что на минных заграж­дениях, изготовленных в Уральске, подорвались более 200 кораблей противника. Весомым вкладом в победу стала разработка так называемой бесследной торпеды ЭТ-80. По техническим характеристикам это оружие не имело себе равных. Более сорока заводчан, участвовавших в его изготовлении, удостоились правительственных наград. Именно такой торпедой был уничтожен гигантский лайнер и гордость фашистского флота «Вильгельм Густлов».

В те годы ковалась не только победа, но и характеры людей, кто в тылу неустанно приближал ее час. Для этого приходилось трудиться день и ночь. И это не метафора.

И в мирные годы, работая над очередным заказом, люди не считались со временем. А его выполнение становилось общим праздником. Эта традиция сохраняется и по сей день. Каждый построенный на заводе «Зенит» корабль провожают к месту спуска на воду всем коллективом.



Росли вместе со страной

Из 47 лет, проработанных на заводе, 42 года Петр Александрович был его первым руководителем. Послевоенные годы стали временем роста и объемов продукции, и ее качества. Директор умел учитывать требования на отдаленную перспективу. Цеха оснащались самым современным оборудованием. На производственном конвейере находили применение технически прогрессивные решения. Осваивались новые технологии: ультразвуковая обработка металла, литье высокой точности, сварка в среде углекислого газа, универсальные станочные приспособления, усовершенствованные способы штамповки.

О военных заказах горожанам было известно только то, что они были. Сохранялось и гражданское морское направление – выпускались судовые иллюминаторы, рыболовные тралы с поисковой радиоэлектронной аппаратурой.

По всей стране прозвучал призыв – каждому предприятию освоить производство товаров народного потребления. Делать кастрюли на сверхточном оборудовании, впрочем, не пришлось. Хотя и они получались у зенитовцев на славу. На заводе построили новый цех. Качественная и долговечная эмалированная посуда, сделанная в ту пору, многим уральским хозяйкам служит и сейчас.

Навсегда останется в истории предприятия выпуск уникальной машины для легкой промышленности. Агрегат стал настоящим ноу-хау в трикотажной отрасли. Ему вполне заслуженно был присвоен Знак качества. За двадцать лет коллектив не получил на вязальные машины ни одной рекламации. Запасные части к сельхозмашинам, мясорубки, светильники – одновременно росли и ассортимент, и производственные площади. В годы директорства Петра Атояна за заводом прочно закрепился престиж, как тогда говорили, промышленного флагмана региона и страны.



Градообразующее предприятие

В преддверии столетнего юбилея, готовясь к празднику, заводчане вспоминали об особенном стиле руководства Петра Александровича. Когда «Зенит» был, действительно, в зените, на нем работали тысячи человек. И всех он знал не только в лицо, но и по имени-отчеству. Конечно, этому способствовало и то, что коллектив был стабильным. Работой на заводе дорожили, она считалась престижной. А от добра добра не ищут. В десятках рабочих династий профессии передавались по наследству.

Директор жил рядом с заводской проходной. К слову, в довольно скромной даже по советским временам трехкомнатной квартире. В самом начале рабочего дня обходил цеха, разговаривал с рабочими и специалистами. Это позволяло владеть ситуацией от «а» до «я» и судить о состоянии дел не только по цифрам и отчетам. К началу планерки всегда был готов список проблем, которые следовало решать безотлагательно.

Он не повышал голоса, но умел при этом быть требовательным, а когда нужно, и категоричным. Но всегда придерживался неизменного правила: прежде чем требовать, нужно создать условия для выполнения производственных задач. В числе главных приоритетов неизменными были учеба и повышение квалификации. По направлению предприятия самые способные и старательные молодые люди учились в среднетехнических и высших учебных заведениях. В том числе в знаменитой на всю страну ленинградской «корабелке». На базе завода действовали филиалы Всесоюзного машиностроительного техникума и Саратовского политехнического института. За высокое качество подготовки кадров П. Атоян был удостоен звания «Отличник просвещения Казахской ССР».

Невиданными прежде темпами велось строительство. Около завода вырос целый микрорайон жилых домов. В нем был построен первый в городе широкоформатный кинотеатр «Аврора». Возводились детские сады, общежития, поликлиника, техническое училище. Только у «Зенита» был собственный дворец культуры с плавательным бассейном.

Особой гордостью директора был стадион, который сегодня носит имя П. Атояна. Сегодня на заводе трудится немало людей, которые ходили в заводской детский сад, учились в подшефной школе, а затем по направлению предприятия – в учебном заведении. Такие истинные заводчане составляют костяк коллектива, который успешно преодолел все трудности девяностых. В непростой период развала экономических связей зенитовцы переквалифицировались в кораблестроителей.



Сродни подвигу

Празднование столетия директора началось с возложения цветов к его памятнику на территории завода. Затем состоялось открытие мемориальной доски на доме, где он жил. Отдать дань памяти Почетному гражданину Уральска, кавалеру двух орденов Ленина, двух орденов «Знак Почета», орденов Октябрьской революции, Отечественной войны II степени, «Курмет» пришли не только заводчане, но и представители местной власти, депутаты, все, кто благодарен ему за огромный труд, который, как говорилось на юбилее, сродни подвигу.

Из Санкт-Петербурга приехали родственники Петра Александровича. Генеральный директор завода «Зенит» Вячеслав Валиев отметил, что руководить предприятием Петру Атояну пришлось в сложное время. Но он всегда умел находить правильные решения, справляться с самыми трудными ситуациями. А самое главное – был чутким и внимательным к людям, заботился о них, всегда держал данное слово.

Вячеслав Хамзиевич стал директором, сменив Петра Александровича. Планка авторитета предшественника была столь высока, что дотянуться до нее стоило огромных усилий.

– Я всегда буду гордиться тем, что работал вместе с Петром Александровичем, – отметил Вячеслав Хамзие­вич. – Многому у него научился. В том числе и тому, как успевать за временем. Когда на его приказы отвечали «завтра сделаем», спрашивал: «А почему не сегодня?» Он всегда работал на опережение и на перспективу.

На митинге, а затем во дворце культуры речь шла о том, что при П. Атояне сложились на заводе традиции и требования, которым может соответствовать далеко не каждый. Если молодой рабочий относится к делу спустя рукава, то не приживется в коллективе. Это система жесткого, но необходимого отбора, которая работает в течение десятилетий и идет на пользу делу. Только на «Зените» определены дни, когда за проходную пропускают ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе. Это очень много значит для пенсионеров – иметь возможность встретиться с коллегами. Аксакалам, их опыту – особый почет и уважение.

Продолжается и эстафета наставничества. Директор не уставал повторять, что заводчанам по плечу решение технических задач любой сложности. Это правило действует и сегодня. «Зенитом» построена целая флотилия катеров и кораблей, успешно несущих службу на Каспии. Причем каждый следующий корабль более совершенный, чем предыдущий.

Воспоминания чередовались с песнями, которые так любил Петр Александрович Атоян.



