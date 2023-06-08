Легковушка влетела под грузовик в Жетысуской области: пострадали 5 человек

Крупное ДТП с участием грузовика МАN и легковой автомашины Volkswagen Passat произошло в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: ДП Жетысуской области

Дорожная авария произошла утром 7 июня на 466 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск.

Предположительно, 42-летний водитель немецкой иномарки из-за переутомления заснул за рулем и въехал в грузовик, припаркованный на противоположной обочине дороги.

В больницу доставили пятерых человек, двоих из которых с серьезными травмами госпитализированы. Троих пассажиров после медобследования отпустили на амбулаторное лечение.

Оба авто помещены на спецстоянку. По факту начато досудебное расследование.