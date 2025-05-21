Лекарств нет, но вы держитесь!

Здравоохранение
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Валентина Мелехова

Выдавать деньги вместо медикаментов по ГОБМП предлагают костанайцы

коллаж Павла Цедилина

Так уж сложилось, что жители региона, состоящие на диспансерном учете, из года в год вынуждены проходить целый квест, чтобы получить положенные от государства лекарства. Люди с инвалидностью, диабетики, особенные дети (список можно продолжить) стали заложниками бюрократии, в результате которой жизненно важные медикаменты поставляются с серьезными задержками, что, конечно же, негативно влияет на и без того пошатнувшееся здоровье. А ведь список необходимых препаратов формируется еще в мае-июне предыдущего года.

Особенно остро проблема стоит в сельской местности, куда поставки запрошенных лекарств добираются лишь в августе. Так было два предыдущих года, да и в нынешнем ситуация не лучше. Гарантированную госпомощь некоторые нуждающиеся не могут дождаться уже пятый месяц. Этот вопрос разбирали на заседании палаты предпринимателей «Атамекен».

– Мы выявили, что в шести районах области возникает систематическая проблема отсутствия медикаментов в рамках гарантированного объема медпомощи. К нам постоянно обращаются люди с жалобами по этому воп­росу. К примеру, на сегодняшний день по городам отсутствуют противосудорожные лекарства. Мы сейчас ведем работу по такому препарату как «Депакин 100», который вообще не зарегистрирован в Казахстане. Хотя мы знаем, что, кроме такой дозировки, есть еще «Депакин 250» и «Депакин 500». Но что делать родителям, когда они это получают? Ждать передозировки у ребенка или побочных эффектов и ухудшения здоровья младшего поколения? – задается вопросами председатель подкомитета по развитию социального предпринимательства Александр Соболев.

В управлении областного здравоохранения поясняют, что закуп медпрепаратов осуществляет единый дистрибьютер – «СК-Фармация», эта процедура не зависит от региональных управлений. И утверждают, что случаи несвоевременного предоставления бесплатных лекарств в области единичны, ведь на сегодняшний день в регион уже отгружены медикаменты на 8 млрд тенге, а гарантированный объем препаратов получили 110 тыс. костанайцев на общую сумму 4 млрд тенге. Однако еще треть необходимых лекарств не поступила в область.

В профильном управлении утверждают, что определенные проблемные моменты с закупом связаны с некоторыми объективными факторами.

– Если говорить о «Депакине 100», то ранее у нашей области не было потребности в этом препарате с такой дозировкой. Она появилась лишь в этом году. Но проблема в том, что производитель этого лекарственного препарата – иностранный завод. Он готовит партию для тех стран, которые ранее подавали заявку. Вот линию выпустили, выдали, все – препаратов больше нет. У Казахстана появилась новая потребность, которую завод-производитель будет закладывать в производство новой партии. Только тогда они изготовят их для Казахстана, и поставщики смогут купить его и привезти нам. Впрочем, есть альтернативный вариант – замена аналоговыми препаратами. Сейчас в наличии в свободных остатках другие противоэпилептические средства, мы предлагаем их, но зачастую состоящие на Д-учете от них отказываются, – разъяснила ситуацию начальник отдела лекарственного обеспечения управления здравоохранения акимата Костанайской области Гульнар Оспанова.

Надо сказать, такие ситуации возникают и с другими препаратами. Костанайцы, состоящие на диспансерном учете, утверж­дают, что предлагаемые им заменители часто оказываются бесполезными.

– Я диабетик. Когда узнала о диагнозе, мне прописали пожизненно пить «Метфогамму». Несколько месяцев я его принимала и увидела результат. Когда встала на диспансерный учет, сказали, что такой препарат не входит в перечень гарантированных государством. Тогда мне назначили замену – «Глюкофаж», первое время получала его бесплатно. Однако мое состояние заметно ухудшилось, и я отказалась от такой помощи. И теперь приходится покупать лекарство за собственные деньги, возить из России, ведь лучше не экономить на своем здоровье, – рассказала жительница Костаная Наталья Шпехт.

Однако такая возможность есть далеко не у всех. К тому же многие препараты в местных аптеках не найти. И это порождает новую проблему – развитие теневой экономики и спекуляций.

– Сегодня нельзя получить противосудорожные или лекарства для лиц, находящихся на реабилитации после инфарктов или инсультов, но при этом их свободно можно купить на теневом рынке. Такие факты есть, и мы их обязательно доведем до департамента экономических расследований, – говорит Александр Соболев. – К тому же мы понимаем, что покупку препаратов из контрафактной продукции, которую незаконно завозят в страну из соседних государств и продают здесь с большой наценкой, никто не возместит. И с этим нужно бороться.

Впрочем, немало проблем возникает и при возмещении за самостоятельно купленные лекарства в официальных аптеках. И снова больше всего страдают проживающие в сельской местности.

– Представьте, человек перенес инсульт, купил себе самостоятельно лекарства, потому что вовремя их ему не выдали, а потом еще должен ходить по кабинетам, чтобы возместить свои затраты. А если он живет в селе? Это ему нужно поехать в город Тобыл или Лисаковск, купить препараты, а потом ехать в район за возмещением. При этом у нас в ряде районов нет даже автобусного сообщения – люди порой просто не могут доехать из поселка до райцентра. Соответственно, нужно заплатить еще и за такси, а эти расходы ему уже точно никто не возместит, – парирует Александр Соболев.

На заседании совета возникла идея предложить Минздраву внедрить еще один вариант обеспечения бесплатными лекарствами нуждающихся – выдавать помощь не таблетками, а деньгами, которые состоящие на Д-учете использовали бы на покупку медикаментов самостоя­тельно. Это гораздо упростит процедуру получения лекарств. Ну а пока в большинстве случаев страдающие теми или иными заболеваниями вынуждены месяцами ждать гарантированной помощи от государства.

#медицина #лекарства #медикаменты #ГОБМП

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