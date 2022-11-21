Лекарства подорожали в Казахстане

За январь-октябрь текущего года производство лекарств в Казахстане в стоимостном выражении составило 112 млрд тенге – на 13,2% меньше, чем годом ранее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz .

Фото: pixabay.com

В региональном разрезе наибольший объём выпуска пришёлся на Шымкент: 46 млрд тенге, плюс 10,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область (31,1 млрд тенге, плюс 23,4% за год) и Алматы (16,2 млрд тенге, плюс 7,7%).

По итогам января-сентября текущего года в страну завезли 18,7 тысячи тонн медикаментов на сумму 1 млрд долларов США. Увеличение в натуральном выражении составило 17,3%, в денежном – 25,8%.

Из стран СНГ завезли 6,2 тысячи тонн медикаментов на сумму 101,3 млн долларов США. Здесь основной объём импорта в РК пришёлся на Россию: 4,6 тысячи тонн медикаментов – на 16,6% меньше, чем годом ранее. В тройку ключевых поставщиков также вошли Беларусь и Украина.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завёз 12,5 тысячи тонн медикаментов на сумму 900 млн долларов США. Здесь основным поставщиком для нашей страны стал Китай: 2,6 тысячи тонны медикаментов – в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В топ-3 также вошли Германия и Индия.

По итогам октября текущего года цены на фармацевтическую продукцию в стране выросли на 13,3% за год.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы: сразу на 17,5%. В пятёрке антилидеров также оказались Мангистауская (плюс 17,1%), Актюбинская (плюс 16,7%), Жетысуская (плюс 16,2%) и Жамбылская (плюс 14,4%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Кызылординской области – 8,9%.