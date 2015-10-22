Лес под защитой партийцев Свежий выпуск 409 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Это стало темой заседания общественного совета по противодействию коррупции регионального филиала партии и общественного совета при департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции области. Повод к такому совещанию был более чем достаточным. В ходе разбирательств было озвучено, что всего за девять месяцев 2015 года по области зарегист­рировано 111 случаев незаконных рубок леса в объеме 14 501,212 куб. м (это более 260 железнодорожных полувагонов). Подавляющая часть данных правонарушений приходится на государственный лесной природный резерват (ГЛПР) «Ертіс орманы», где за этот же период имели место 76 случаев кражи сырорастущей сосны в объеме 14 442,612 куб. м с ущербом порядка 706 млн тенге. По данным фактам возбуждено 76 уголовных дел, но лес, как свидетельствуют недавние задержания браконьеров, продолжают рубить.

В связи с этим прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Павлодарской области Асет Оспанов высказал ряд предложений по улучшению сферы лесного хозяйства. В частности, он предложил передать функции охраны леса в конкурентную среду.

– В результате проверки прокуратурой области было выявлено, что деятельность резервата не соответствует требованиям законодательства. Выявлены факты незаконного поруба, в том числе работниками резервата, сокрытие таких фактов, выплаты заработной платы не в полном объеме и так далее. На охрану лесного фонда тратится ежегодно более миллиарда тенге, затраты государства возросли в несколько раз. Казалось бы, принимаются все необходимые меры. Однако сейчас мы стоим перед угрозой полного исчезновения леса. Необходимо принять кардинальные меры. Например, ветеранами лесного дела высказываются предложения по разделению функций охраны и воспроизводства леса. Функции охраны необходимо передать в конкурентную среду. Это позволит сэкономить средства и возложить материальную ответственность на охранную организацию, – сказал прокурор.

В ходе заседания были заслушаны и другие предложения.