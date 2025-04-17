Леса берутся под охрану

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Илья Русланов

В службе центральных коммуникаций состоялся брифинг о подготовке к пожароопасному сезону 2025 года.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Продолжается внедрение систем раннего обнаружения лесных пожаров, – рассказал вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев. – По итогам внедрения системы на территории лес­ного резервата «Ертыс орманы» снизилась средняя площадь одного пожара с 11,6 гектара в 2023-м до 0,1 гектара в прошлом году, что говорит о своевременном обнаружении и оперативном реагировании на возникающие пожары.

Такими системами охвачено 1,3 млн га государственного лесного фонда. В этом году она будет установлена в резервате «Семей орманы» и еще в 23 лесхозах. Всего к концу года будет охвачено 5,6 млн га.

Как отметил Нуркен Шарбиев, Министерство экологии и природных ресурсов предложило оснастить лесоохранные учреждения за счет утильсбора. Также на оснащение лесхозов предусмотрено в лизинг 35 млрд тенге. С начала года для учреждений минис­терства уже поставлено 136 малых лесных пожарных комплексов и 60 тракторов на сумму 3,7 млрд тенге. До конца июня ожидается поставка остальных 166 пожарных машин, 27 малых лесных пожарных комплексов и 15 тракторов на сумму 11,3 млрд тенге.

Акиматами областей на оснащение лесхозов из местного бюджета выделено 6,3 млрд тенге и за счет лизинга 20 млрд. Принимаемые меры позволят обновить и на 100% оснастить лесхозы в 11 регионах страны.

Эффективным способом обнаружения и ликвидации лесных пожаров является авиационная охрана лесов. Установлена норма налета часов для авиапатрулирования наиболее опасных участков государственного лесного фонда страны в размере 10,5 тыс. часов.

– С наступлением пожароопасного периода МЧС активизировало работу по предупреждению природных пожаров и защите населения совместно с акиматами и другими уполномоченными органами, – сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев.

Он сообщил, что утвержден межведомственный план, скорректированы алгоритмы реагирования, включая взаимодействие с приграничными государствами. В регионах проводится комплекс профилактических мероприятий: очищаются и опахиваются территории, ведется работа в лесостепных массивах. Однако, согласно прогнозу Казгидромета, предстоящее лето ожидается засушливым, с высоким травостоем, что увеличивает риск природных возгораний.

На сегодняшний день уже зарегистрировано 34 природных пожара и 405 возгораний сухой растительности. Основной причиной остается человеческий фактор – несанкционированное сжигание травы и неосторожное обращение с огнем.

В связи с этим организованы ежедневные рейды и патрулирования с участием полиции и местных исполнительных органов. К административной ответственности привлечены 475 нарушителей. Проводятся разъяснительные беседы с населением, уроки безопасности в школах и другие акции.

В Командном центре МЧС круглосуточно действует оперативная группа. Особое внимание уделяется мониторингу и раннему выявлению очагов возгораний с помощью информационных систем «Орман», «Табиғат», видеонаблюдения, космомониторинга и ГИС ЧС.

В регионах с лесными массивами организовано дежурство воздушных судов МЧС и природоохранных ведомств. Активно используются беспилотные летательные аппараты, ежедневно проводятся аэровизуальные облеты. В мае запланированы Республиканские командно-штабные учения с привлечением авиации и пожарно-тактические учения с участием добровольных формирований.

#подготовка #лес #сезон #СЦК

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