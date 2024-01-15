Леса без пожаров

Свежий выпуск
66
Любовь Доброта

Цифровую систему раннего выявления очагов пожаров на территориях государственного лесного фонда намерены установить в лесных хозяйствах Туркестанской области.

фото из архива "КП"

Регион находится в зоне повышенной пожарной опасности. Угроза возникновения очагов возгорания на территории природных лесных массивов возможна в период с марта по октябрь.

Земли государственного лесного фонда занимают треть от общей площади области. Цифровую систему видеонаблюдения и мониторинга пожаров в лесных хозяйствах планируется установить на базе Государственного регионального природного парка «Сырдария – Туркестан».

Система состоит из однородных вышек, на которых монтируются камеры видеонаблюдения. Все параметры автоматически передаются на компьютеры, установленные в центре управления и связи. Одна вышка в состоянии обслуживать территорию в радиусе 20 км. Система будет фиксировать очаги лес­ных пожаров на ранней стадии. Своевре­менные меры позволят оперативно загасить огонь и не допустить его распространения на большие площади.

#Туркестанская область #лес #пожары #цифровая система

Популярное

Все
Демократизация, права человека, верховенство закона
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
О «курах», «баронах» и «капусте»
Одной рукой рубим, другой – сажаем
В фокусе – наследие улуса
Знак глубокого уважения
Сила литературного слова
Злополучная девятиэтажка
Леса без пожаров
Недетская забота
Об особенностях национальной истории
Ахиллесова труба
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Канал по контрабанде наркотиков из США пресекли в Казахстане
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Атом: не только мирный, но и безопасный
Попасть в молоко
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Автомобильное движение ограничили в нескольких областях Казахстана
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Железнодорожные станции в Астане сменят название
Как доставить важные грузы?
В Алматинской области появится город - указ президента
Взрыв в кафе Уральска: задержан арендатор
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
В борьбе за автономию и исконные земли
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы

Читайте также

Ахиллесова труба
Злополучная девятиэтажка
Одной рукой рубим, другой – сажаем
Учеба с комфортом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]