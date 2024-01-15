Леса без пожаров Свежий выпуск 15 января 2024 г. 1:00 66 Любовь Доброта Цифровую систему раннего выявления очагов пожаров на территориях государственного лесного фонда намерены установить в лесных хозяйствах Туркестанской области. фото из архива "КП" Регион находится в зоне повышенной пожарной опасности. Угроза возникновения очагов возгорания на территории природных лесных массивов возможна в период с марта по октябрь. Земли государственного лесного фонда занимают треть от общей площади области. Цифровую систему видеонаблюдения и мониторинга пожаров в лесных хозяйствах планируется установить на базе Государственного регионального природного парка «Сырдария – Туркестан». Система состоит из однородных вышек, на которых монтируются камеры видеонаблюдения. Все параметры автоматически передаются на компьютеры, установленные в центре управления и связи. Одна вышка в состоянии обслуживать территорию в радиусе 20 км. Система будет фиксировать очаги лесных пожаров на ранней стадии. Своевременные меры позволят оперативно загасить огонь и не допустить его распространения на большие площади. #Туркестанская область #лес #пожары #цифровая система