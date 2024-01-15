Леса без пожаров

Регион находится в зоне повышенной пожарной опасности. Угроза возникновения очагов возгорания на территории природных лесных массивов возможна в период с марта по октябрь.

Земли государственного лесного фонда занимают треть от общей площади области. Цифровую систему видеонаблюдения и мониторинга пожаров в лесных хозяйствах планируется установить на базе Государственного регионального природного парка «Сырдария – Туркестан».

Система состоит из однородных вышек, на которых монтируются камеры видеонаблюдения. Все параметры автоматически передаются на компьютеры, установленные в центре управления и связи. Одна вышка в состоянии обслуживать территорию в радиусе 20 км. Система будет фиксировать очаги лес­ных пожаров на ранней стадии. Своевре­менные меры позволят оперативно загасить огонь и не допустить его распространения на большие площади.