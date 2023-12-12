Лесной дозор

Свежий выпуск
163
Галина Вологодская

Накануне новогодних праздников все 13 лесоучреждений Восточно-Казахстанской области усилили охрану хвойных деревьев.

Как пояснили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, в Риддере, районах Алтай, Самар, а также в Уланском, Катон-Карагайском, Курчумском, Шемонаихинском и Глубоковском районах начали действовать пос­тоянные контрольно-пропускные пункты. Созданы мобильные группы, определены маршруты патрулирования.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со ст. 381-1 Кодекса об административных правонарушениях РК за незаконную заготовку молоденьких елочек и пихт предусмотрен штраф в 100 месячных расчетных показателей, или 345 тыс. тенге, плюс возмещение ущерба в 15 МРП (51 750 тенге) за каждый ствол. В целом за незаконную порубку на землях государственного лес­ного фонда можно нарваться на штраф от 50 МРП и выше. Среди серьезных рисков в лесном хозяйстве – лесные пожары, которых за три года в регионе произошло 195, повреж­дено 104 тыс. куб. м древесины. Ущерб составил 1,4 млрд тенге. В природоохранных учреждениях не хватает техники и инвентаря для борьбы с огнем. Выявлено и более ста фактов самовольных рубок, незаконно заготовлено 7,5 тыс. кубометров леса. Как отметили в областном управлении, на сегодня ситуация с оснащением лесхозов меняется к лучшему. Прокуратура Восточно-Казахстанской области также направила уполномоченным организациям свои рекомендации по техническому и кадровому обеспечению лесного хозяйства.

#ВКО #лес #охрана #елки #патрулирование

Популярное

Все
Высотку в 19 этажей передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
Стартовали с победы
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
С таким тарифом до беды недалеко
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс KHAN
Зимняя лихорадка
Подобрали, обогрели…
Хоть трава не расти
Кузница юных талантов
Астана – город спортивный!
Благодаря господдержке в Костанае сохранят реабилитационный центр для детей с инвалидностью
Пояс МСБ создается вокруг стекольного завода в Кызылорде
Казахстан доставил гуманитарную помощь палестинскому народу
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
Жители Актюбинской области чаще всего жалуются на пять основных проблем
Учебный центр для казахстанских инженеров
Для легкого дыхания
Чем больше, тем лучше
Закон Республики Казахстан
Инвестиции и обмен опытом
Судебная система в контексте реформ
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Кукуруза может стать «свинцовой»
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
«Барыс» сегодня в гостях сыграет с омским «Авангардом»
Сыграем против Криштиану?
Спать спокойно фермерам не дают долги…
Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024 - 2026 годы
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Здоровая нация – сильная страна
Есть повод для оптимизма
«Органика» корпоративного управления
В поисках выживших

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]