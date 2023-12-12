Лесной дозор

Как пояснили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, в Риддере, районах Алтай, Самар, а также в Уланском, Катон-Карагайском, Курчумском, Шемонаихинском и Глубоковском районах начали действовать пос­тоянные контрольно-пропускные пункты. Созданы мобильные группы, определены маршруты патрулирования.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со ст. 381-1 Кодекса об административных правонарушениях РК за незаконную заготовку молоденьких елочек и пихт предусмотрен штраф в 100 месячных расчетных показателей, или 345 тыс. тенге, плюс возмещение ущерба в 15 МРП (51 750 тенге) за каждый ствол. В целом за незаконную порубку на землях государственного лес­ного фонда можно нарваться на штраф от 50 МРП и выше. Среди серьезных рисков в лесном хозяйстве – лесные пожары, которых за три года в регионе произошло 195, повреж­дено 104 тыс. куб. м древесины. Ущерб составил 1,4 млрд тенге. В природоохранных учреждениях не хватает техники и инвентаря для борьбы с огнем. Выявлено и более ста фактов самовольных рубок, незаконно заготовлено 7,5 тыс. кубометров леса. Как отметили в областном управлении, на сегодня ситуация с оснащением лесхозов меняется к лучшему. Прокуратура Восточно-Казахстанской области также направила уполномоченным организациям свои рекомендации по техническому и кадровому обеспечению лесного хозяйства.