Лесной пожар в области Абай полностью локализован

Пожары,Экология
75

По предварительным данным, пожар охватил территорию в 1200 гектаров, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

Лесной пожар на территории Морозовского филиала резервата «Семей орманы» в Бескарагайском районе полностью локализован сегодня в 8:00. В настоящее время ведется работа по полному тушению огня и очагов возгорания на локализованной территории.

Сотрудники департаментов по чрезвычайным ситуациям области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, областного департамента полиции, учреждений «Семей орманы» и «Ертiс орманы» и местных исполнительных органов держат ситуацию на контроле. На помощь пришли дополнительные силы и техника из Карагандинской области и города Астаны.

По предварительным данным, пожар охватил территорию в 1200 гектаров. Из них 800 га - степные, 400 га – лесные.

Аким области Абай Берик Уали вместе с представителями МЧС сегодня утром провел облет территории на вертолете за Сосновским лесничеством Морозовского филиала, пострадавшего от пожара.

«Мы внимательно осмотрели пострадавшую от огня территорию с вертолета. В настоящее время необходимо, чтобы пожар был полностью остановлен. Ситуация по обеспечению безопасности населенных пунктов и жителей на контроле», - сказал глава региона.

В тушении пожара было задействовано 419 человек, около 140 единиц техники.

Напомним, вчера днем на окраине села Коянбай Бескарагайского района горела сухая трава, из-за сильных порывов ветра пламя распространилось на территорию Морозовского филиала «Семей орманы».

#область Абай #лесные пожары #Бескарагайский район

Популярное

Все
Дружба народов – залог нашей Победы
Размышления в контексте истории
ЦА – ЕС: новый этап взаимодействия
Центральная Азия – Европейский союз: инвестиции в будущее
Вручены государственные и почетные отраслевые награды
Битва умов
Расстаются с миллиардами
Продвигая ценности единства и согласия
Борца с коррупцией осудили за взятку
Роль маслихатов в реализации президентских реформ
Актер Шарип Серик арестован за абьюз
Мажилис рассмотрит проект нового Налогового кодекса
Раскрывая тайны недр
Работа – средство адаптации
Требует внимания водная повестка
Заслушаны предложения по развитию рынка авиакеросина
Обсуждены вопросы спортивной кооперации
Двустороннее взаимодействие расширяется
Спорт и бизнес: а почему бы и нет?
Лифт возможностей
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Qarmet подключится, и газ подешевеет
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
А ты оплатил налог на транспорт?
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Безупречная репутация, профессионализм и патриотизм
Запрещенный Telegram-канал выявили прокуроры
Уметь действовать в сложных ситуациях
«Сердце» ГЭС покоя не знает
Лидеры Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спорткомплекс «Медеу»
Полиция наградила отважную девочку, бросившуюся вслед грабителю в Усть-Каменогорске
Заседание совета АНК состоялось в Астане
Состоялся республиканский семинар по вопросам госсимволов и ведомственных наград
Штаб по контролю за сейсмообстановкой перешел на круглосуточный режим работы
В области Абай максимально ускорят строительство «комфортных школ»
Казахстан завоевал первую лицензию на зимние Олимпийские игры-2026
Специализированный экономический суд постановил вернуть водоканал в госсобственность
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт

Читайте также

Степной пожар тушат в Павлодарской области
Токаев: Мы должны найти правильный баланс между экономикой …
Снежный барс попал в объектив фотоловушки в в Иле-Алатауско…
В Алматы горело 6-этажное административное здание

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]