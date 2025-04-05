Фото: акимат области Абай

Лесной пожар на территории Морозовского филиала резервата «Семей орманы» в Бескарагайском районе полностью локализован сегодня в 8:00. В настоящее время ведется работа по полному тушению огня и очагов возгорания на локализованной территории.

Сотрудники департаментов по чрезвычайным ситуациям области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, областного департамента полиции, учреждений «Семей орманы» и «Ертiс орманы» и местных исполнительных органов держат ситуацию на контроле. На помощь пришли дополнительные силы и техника из Карагандинской области и города Астаны.

По предварительным данным, пожар охватил территорию в 1200 гектаров. Из них 800 га - степные, 400 га – лесные.

Аким области Абай Берик Уали вместе с представителями МЧС сегодня утром провел облет территории на вертолете за Сосновским лесничеством Морозовского филиала, пострадавшего от пожара.

«Мы внимательно осмотрели пострадавшую от огня территорию с вертолета. В настоящее время необходимо, чтобы пожар был полностью остановлен. Ситуация по обеспечению безопасности населенных пунктов и жителей на контроле», - сказал глава региона.

В тушении пожара было задействовано 419 человек, около 140 единиц техники.

Напомним, вчера днем на окраине села Коянбай Бескарагайского района горела сухая трава, из-за сильных порывов ветра пламя распространилось на территорию Морозовского филиала «Семей орманы».