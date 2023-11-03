Лесные «глюки»

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Дина Устиненко

В алматинских горах над Юннатским озером прошел лесной фестиваль Forest Spirit.

фото Юрия Беккера

Нежные феи, остроухие эльфы, прекрасные принцессы и благородные рыцари под чарующую музыку средневековья выходили из разноцветных шатров. Мы попали в настоящую сказку, казалось, вот еще чуть-чуть, и из леса покажется самый настоя­щий дракон. Храбрые воины, вооруженные до зубов, наверняка легко бы справились с этой проблемой. Ну а пока рыцари устраивали поединки, оттачивая мастерство фехтования, их менее воинственные коллеги предпочли другие активности и вовсю раскрывались в танце.

Организаторами фестиваля Forest Spirit выступили городские клубы игровых ролевиков и исторического фехтования.

Такое не увидишь и не услышишь в повседневной жизни. Лишь в исторических фильмах или своих грезах при прочтении фэнтези.

Ролевые игры в нашей стране только раскачиваются. Но явление это очень интересное и не­обычное. Вдали от серых будней инженеры, юристы, кассиры и многие другие перевоплощаются в героев фэнтези-романов, сражаются на мечах, поют древние баллады, танцуют бранли и турдионы и творят волшебство.

Лесная магия существовала всегда. Лесу приписывали тысячи свойств, он обрастал легендами, мифами и страшилками. А горный лес – это уже местный колорит и волшебная исцеляю­щая сила.

– Лес – загадочное место, полное приключений и таинственных сказок, именно поэтому наш фестиваль – «Лесной», – говорит организатор Яна Айсанова. – Forest Spirit – фантазийное мероприятие. Сегодня будет чудесная музыка, а еще мастер-классы, фотовыставка, костюмированные представления, алхимия, сражение на мечах и, конечно же, исторические танцы. Правил для гостей фестиваля немного: хорошее настроение, вежливость и, конечно, ни соринки после себя.

Достать ролевиков не так-то просто, не жалуют они прессу. Фес­тиваль, по сути, единственная возможность с головой окунуться в гущу волшебных событий. А вот когда начинается игра, тут все по-другому. Прийти и поглазеть не получится. Пос­торонние не приветствуются и чаще вообще под запретом. Мешаю­щие процессу персонажи (вроде нас с фотогра­фом) называются на жаргоне ролевиков «глюки».

Первый клуб ролевых игр появился еще в 90-е годы. Постепенно он разрастался, от него отпочковывались отдельные сообщества, поколения сменяли друг друга. Но и сейчас можно встретить в одной игре и родителей, и их детей. По словам организаторов, участники ролевых игр идут сюда за яркими эмоциями, впечатлениями, теп­лом и общением.

Первые ролевики были поклонниками Джона Толкиена и разыгрывали события из его книг. Сегодня толкиенисты как отдельное движение практи­чески сошли на нет, уступив мес­то более разношерстным сообществам. Антураж других эпох затягивает. Ты словно приоткрываешь дверь машины времени и подглядываешь за прошлым. А примерить роль волшебницы на себя? Или стать сказочной принцессой, за которую будет сражаться прекрасный принц? Наверное, в душе все ролевики остаются детьми, которые верят в чудо и живут словно в двух реальностях.

– Так и есть! Утром ты один человек, а вечером шьешь пончо из «Игры престолов» или мастеришь страшнючую драконью голову, – говорит участница фес­тиваля Маргарита Щербакова. – Масштабности у нас, конечно, не хватает, размах для полноценных игр не тот. В России большинство клубов связано с университетами, в них постоянно вливается свежая кровь, добавляются тысячи участников. Например, крупнейший российский ролевой клуб «Золотые леса» действует при МГУ. А у нас, если за год добавится полсотни участников, – уже хорошо.

В ролевых играх действует сухой закон. Да и иные вещества, способствующие стремительной вере в волшебство, под запретом. Магии здесь хватает с лихвой и без стимуляторов. Игрок, нарушивший закон, выбывает из сообщества.

Стать ролевиком может каждый, особых условий не требуется. Да и возрастных ограничений особо нет – от 14 и старше. Чаще всего в игре участвуют 20–30 человек, но бывает, дело доходит и до 50 участников.

Что интересно, наших героев в повседневной жизни практи­чески не отличить от обычных людей. В отличие от тех же байкеров, которые не мыслят даже похода за хлебом без своего заметного прикида, ролевики гораздо скромнее. Но если приглядеться, отличить их все же можно. Всмат­риваясь в лица, замечаешь, что они действительно будто пришли из других эпох. Большинство из них с легкостью прошло бы кастинг в историческое кино.

Изготавливают игроки и оружие: мечи, луки, булавы и копья. Все выглядит совсем как всамделишное. Но сделаны они из стеклотекстолита, хоть он и не металл, но мечи из него очень тяжелые и травмоопасные.

Саму игру создают и ведут мас­тера. Они словно режиссеры. А вот характер, поведение и иные личные качества – это задача игрока. Игра тем и интересна, что это не отточенная постановка, а живой организм, и чем она закончится, не знает никто.

Для проведения данного фес­тиваля организаторы готовились долго и очень серьезно, чего только стоило «разминирование» территории.

Мы приехали немного раньше официального «пуска» фестиваля и неожиданно попали на самый волшебный субботник из всех возможных. Два дюжих молодца в красивых камзолах тащили мешок строительной смеси на огромную кучу уже собранного хлама. Мусор в горах – большая беда, ролевики жалуются, что найти чистую площадку для игры сейчас уже практически невозможно. Вот и здесь, на холме, заблаговременно перед фестивалем организаторы старательно навели чистоту, но народ успел все снова загадить.

Постановщик фестивальных брандлей, средневековых полек и турдионов Дарья Тучашвили танцами занимается очень давно, но ей всегда хотелось чего-то большего.

– Исторические танцы в ролевом сообществе стали для меня глотком свежего воздуха, – говорит Дарья. – Я в ролевики шла восемь лет назад только с этой целью – танцевать. Но тогда танцев здесь не было. За прошедшее время мы с девочками выросли в настоящий танцевальный коллектив, выступаем, проводим мастер-классы.

Еще один не менее интересный мастер-класс на фестивале – рос­пись осенних листьев. Казалось бы, ну чем тут можно удивить? Однако организаторы показали, что и из обычного кленового лис­та можно сотворить чудо. Лис­тики становились сказочными, как и все персонажи вокруг. Они переливались яркими брызгами на темном фоне, похожие на путь в другую Вселенную по манящему звездному небу.

#лес #фестиваль #фехтование #Forest Spirit #ролевые игры

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