Летнее кафе у ресторана «Кувшин» загорелось в Астане

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: МЧС

Сотрудники ДЧС Астаны оперативно отреагировали на информацию о загорании летнего кафе возле ресторана «Кувшин» в Алматинском районе по проспекту Б. Момышулы, 2 «Б».

Обстоятельства инцидента уточняются.