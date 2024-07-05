Летнее кафе у ресторана «Кувшин» загорелось в Астане

Пожары
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Дана Аменова
Корреспондент

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: МЧС

Сотрудники ДЧС Астаны оперативно отреагировали на информацию о загорании летнего кафе возле ресторана «Кувшин» в Алматинском районе по проспекту Б. Момышулы, 2 «Б».

Обстоятельства инцидента уточняются.

«Пожар локализовали в 16:14. Пострадавших нет. В настоящее время на месте пожара работают 3 единицы техники и 15 человек личного состава ДЧС», – сообщили в ведомстве.

 

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