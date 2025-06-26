Мощный лесной пожар бушует в турецком Измире

В мире,Пожары
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Жителей 20 домов пришлось эвакуировать

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Пожар распространился на лесной массив в пределах границ района Фоча из-за ветра и продолжается уже несколько часов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В регион направили 7 самолетов, 14 вертолетов, 24 водовоза и не менее шести бульдозеров, чтобы взять ситуацию под контроль.

Губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан сообщил на своей странице в соцсети X, что лесной пожар охватил районы Фоча и Алиага в 10:30 по времени Астаны.

Уточняется, что минимум два жилых дома пострадали от огня.

Ранее стало известно, что мощные ливни обрушились на Париж. 

#Турция #лесной пожар #Измир

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