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Пожар распространился на лесной массив в пределах границ района Фоча из-за ветра и продолжается уже несколько часов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В регион направили 7 самолетов, 14 вертолетов, 24 водовоза и не менее шести бульдозеров, чтобы взять ситуацию под контроль.

Губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан сообщил на своей странице в соцсети X, что лесной пожар охватил районы Фоча и Алиага в 10:30 по времени Астаны.

Уточняется, что минимум два жилых дома пострадали от огня.

Ранее стало известно, что мощные ливни обрушились на Париж.