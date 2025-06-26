В Павлодаре в лаборатории особо опасных инфекций прошли пожарно-тактические учения. Площадкой для отработки действий пожарных стал филиал Национального центра экспертизы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Павлодарской области

В учениях приняли участие 38 сотрудников и 9 единиц техники. По информации пресс-службы Департамента по ЧС Павлодарской области, предварительно была организована теоретическая подготовка с участием специалистов Национального центра экспертизы. На занятии рассмотрели особенности тушения пожаров в лабораториях, работающих с особо опасными биологическими агентами, порядок эвакуации персонала, меры индивидуальной защиты, а также алгоритмы взаимодействия с экстренными службами.

Непосредственно в день учений отрабатывались практические действия по обнаружению и локализации очага возгорания, эвакуации сотрудников, отключению инженерных коммуникаций и взаимодействию подразделений ДЧС с администрацией объекта.

Как пояснили в ДЧС, отрабатывали условный риск распространения биологической угрозы, когда при повреждении лабораторных помещений или герметичных контейнеров возможно выделение возбудителей в окружающую среду. Поэтому при пожаре на таких объектах все работы проводятся в специальных костюмах с использованием дыхательных аппаратов. Кроме того, важно пожарным тратить минимальный объем воды и избегать проливов и затоплений, чтобы не разнести биологические агенты. Преимущество отдается аэрозольным и порошковым средствам тушения, особенно в зонах хранения штаммов.