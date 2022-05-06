Летние Азиатские игры 2022 года перенесены

Летние Азиатские игры 2022 года, которые должны были состояться с 10 по 25 сентября этого года в городе Ханчжоу (КНР) отложены на неопределенный срок, сообщается на сайте Олимпийского Совета Азии (ОСА). О новых сроках проведения будет сообщено позже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на olympic.kz.

«После детальных обсуждений с Олимпийским комитетом Китая (COC) и Организационным комитетом Азиатских игр в Ханчжоу (HAGOC) Исполнительный совет OCA сегодня принял решение отложить 19-е Азиатские игры, которые должны были состояться в Ханчжоу, Китай, с 10 по 25 сентября 2022 года. Новые даты проведения 19-х Азиатских игр будут согласованы между ОСА, COC и HAGOC и объявлены в ближайшее время.

Организационный комитет Азиатских игр в Ханчжоу очень хорошо подготовился к проведению Игр в запланированные сроки, несмотря на глобальные проблемы. Однако вышеуказанное решение было принято всеми заинтересованными сторонами после тщательного рассмотрения ситуации с пандемией и масштабом Игр.

Название и эмблема 19-х Азиатских игр останутся неизменными, и ОСА считает, что благодаря совместным усилиям Игры пройдут успешно», говорится в заявлении Олимпийского Совета Азии.

Добавим, что данное решение было объявлено сегодня, 6 мая, на заседании исполкома Олимпийского совета Азии в городе Ташкенте.