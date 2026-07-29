Вулкан Килауэа извергается на Гавайях

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Сейсмологи отмечают, что с началом извержения они повысили уровень опасности для авиации с желтого до оранжевого, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Предварительная слабая активность в рамках 52-го эпизода продолжающегося извержения в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа началась около 10:22 утра по гавайскому времени 28 июля с перелива из северного жерла», - говорится в сообщении ведомства.

Сейсмологи отмечают, что с началом извержения они повысили уровень опасности для авиации с желтого до оранжевого.

USGS публикует ряд трансляций извержения, на которых с различных ракурсов видно, как вулкан выбрасывает лаву.