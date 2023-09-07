Лето 2023 года назвали самым жарким в истории наблюдений в ООН

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений за погодой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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В сообщении говорится, что глобальная температура поверхности моря находится на беспрецедентно высоком уровне уже третий месяц подряд. Кроме того, в Антарктике протяженность морского льда остается на рекордно низком уровне для этого времени года, сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН.

Согласно оценкам метеорологов, в августе была зафиксирована самая высокая глобальная среднемесячная температура поверхности моря в 20,98 градусов. Этот показатель превысил рекорд марта 2016 года.

В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Земля пережила «сезон кипения» — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. По его словам, экстремальные погодные явления обрушились на каждый уголок планеты, отмечает телеканал «360».

Он выразил мнение, что связано это с климатическим кризисом, реагировать на который следует сообща. Он призвал глав государств бороться с изменением климата, чтобы избежать климатической катастрофы.

В августе ученые США предупредили, что экстремальные климатические и геодинамические явления на Земле грозят планетарной катастрофой. По их словам, изменения климата провоцируют сейсмические, вулканические, гидрологические, атмосферные, гравитационные аномалии.

18 августа в ООН назвали экстремальную жару новой нормой. В организации заявили, что установившаяся в июле и августе в ряде регионов Северного полушария сильная жара не является неожиданностью. Эксперт ВМО по климату Альваро Силва отметил, что частота и интенсивность таких явлений, как волны тепла и сильные осадки, увеличились за последние десятилетия.

В странах Южного полушария наблюдались поразительно теплые зимы. Температуры значительно выше средних были зарегистрированы в Австралии, нескольких странах Южной Америки и Антарктиде.

Минувшее лето оказалось довольно жарким в Европе. 21 августа на юге Франции были установлены новые температурные рекорды. Например, в городе Лапалю температура поднялась до +42,7 градусов, а в Венсобре и Пюи-Сен-Мартене зафиксировано +42,4 градуса и +42,5 градуса соответственно.

Средняя мировая температура в июле текущего года была на 0,72 градуса по Цельсию выше средней температуры для этого месяца за период с 1991 по 2020 годы.