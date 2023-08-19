Всемирная метеорологическая организация считает экстремальную жару новой нормой

Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, заявила, что установившаяся в июле и августе в ряде регионов Северного полушария сильная жара не является неожиданностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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«Это новая норма, и это не является неожиданностью», — сказал на брифинге в Женеве эксперт ВМО по климату Альваро Силва.

Он отметил, что частота и интенсивность таких явлений, как волны тепла и сильные осадки, увеличились за последние десятилетия. ВМО уверена, что деятельность человека, в том числе выбросы парниковых газов, является основной причиной изменения климата.

Как указала ВМО в своем пресс-релизе, июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а в течение августа будет сохраняться неблагоприятная погода. На этом фоне в организации подчеркнули необходимость следовать официальным предупреждениям национальных метеорологических и гидрологических служб, чтобы оставаться в безопасности.

По информации ВМО, с предупреждениями о сильной жаре выступил ряд метеослужб Европы, в том числе в Австрии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Польше, Хорватии, Франции и Швейцарии. Также французская метеослужба спрогнозировала температуру до +40 градусов в некоторых районах на юге страны. Метеорологи Швейцарии, в свою очередь, сообщили, что на большей территории страны ожидается температура от +33 до +35 градусов.

В марокканском Агадире был установлен национальный температурный рекорд в +50,4 градуса. Турция также сообщила о новом национальном рекорде — 49,5 градуса тепла. По данным метеорологического агентства Японии, в стране на многих станциях наблюдения за погодой и климатом были побиты местные температурные рекорды.

Кроме того, в ВМО подчеркнули, что в Канаде продолжается рекордный сезон лесных пожаров, более 600 возгораний вышли из-под контроля. Всего в стране насчитывается более 1 тыс. активных очагов возгорания, в том числе 265 вблизи полярного круга. В США метеослужба предупредила об усилении жары в центральной и юго-восточной частях страны до +38 градусов. Во многих районах ожидаются многочисленные температурные рекорды, сообщили в ВМО.