Летний период традиционно считается активным сезоном на рынке недвижимости, и 2025 год не стал исключением

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спрос на жилье в Астане остается стабильным, несмотря на неопределенность с ипотечным кредитованием и умеренно растущими ценами. Корреспондент Kazpravda.kz побеседовала со специалистом по недвижимости Динарой Жарахметовой, которая рассказала, как обстоят дела на рынке жилья в Астане, какие квартиры пользуются спросом, и почему даже одобренная ипотека не всегда гарантирует покупку квартиры.

Спрос растет — но неравномерно

Как объясняет Динара, летом традиционно увеличивается количество сделок. Это связано с наплывом приезжих: родители покупают жилье детям-студентам, сотрудники компаний переезжают на работу, молодые семьи ищут первое жилье.

«В летний период спрос всегда поднимается. Приезжают люди из других городов, покупают квартиры детям, кто-то устраивается на работу, и в целом на рынке активность возрастает», — поясняет она.

Также интерес к покупке растет и у инвесторов: они предпочитают вложиться в недвижимость до осени, чтобы сдать квартиру в аренду к началу учебного сезона.

В то же время январь и февраль по-прежнему остаются самыми «спящими» месяцами в секторе продаж — на это влияет и климат, и финансовая инертность после новогоднего периода.

Какие квартиры продаются быстрее?

Наиболее востребованным типом жилья, по словам Динары, остаются однокомнатные и евро-двухкомнатные квартиры (евродвушки). Это объясняется их доступностью и универсальностью: они подходят как для студентов, так и для молодых семей, а также интересны в качестве инвестиционного продукта.

«Такие квартиры уходят как горячие пирожки. Если квартира в хорошем состоянии, с ремонтом, по адекватной цене — звонки идут сразу после публикации» — отмечает она.

Квартиры с большей площадью — от 100 квадратных метров и более — продаются реже. Чаще такие объекты покупают обеспеченные семьи или те, кто хочет улучшить жилищные условия. Однако срок экспозиции (времени нахождения квартиры в продаже) у них обычно выше, и заключение сделки может занимать месяцы.

Цены на квартиры: диапазон и тенденции

В 2025 году цены на квартиры в Астане продолжают расти, но не скачкообразно, а умеренно. В целом рынок сохраняет устойчивость: несмотря на внешнеэкономические факторы и ситуацию в банковском секторе, недвижимость остается одним из самых популярных способов сохранить и приумножить капитал.

Актуальные цены по состоянию на июль 2025 года:

Однокомнатная квартира (с ремонтом) на правом берегу: от 18–19 млн тенге;

Однокомнатная на левом берегу (новостройки, обжитые районы): от 20–21 млн тенге;

Евродвушки (кухня-гостиная + спальня): 27–28 млн тенге;

Полноценные двухкомнатные квартиры: от 32 до 35 млн тенге;

Квартиры с большой площадью (3–5 комнат): 45–60+ млн тенге.

«Недавно я продала пятикомнатную квартиру в жилом комплексе бизнес- класса более чем за 60 миллионов тенге. Это был нестандартный случай, обычно такие объекты продаются долго», — вспоминает Динара.

Ипотека: снижение ставок и рост неопределенности

Одним из основных препятствий для сделок в текущем сезоне стало ужесточение условий ипотечного кредитования. После объявления о снижении годовых процентных ставок с 16 июня 2025 года некоторые банки изменили свою внутреннюю политику и стали реже одобрять кредиты.

«У нас были случаи, когда клиент уже прошел одобрение, была назначена оценка квартиры, но потом банк все равно отказал в ипотеке. Есть ощущение, что банки пересматривают свои лимиты или просто притормаживают процесс», — поясняет агент.

В результате даже при высокой заинтересованности покупателя сделка может сорваться из-за нестабильной банковской политики.

Роль агентств и вопрос цены

Один из ключевых факторов успешной продажи, по мнению Динары, — это профессиональное сопровождение и правильное позиционирование объекта.

«Некоторые собственники пытаются продать свои квартиры сами, стараясь завысить реальную цену. Они думают, что у них «особенная» квартира. Но без реальной оценки и рекламы даже самая лучшая квартира будет стоять месяцами», - рассказывает специалист.

В профессиональных агентствах в ход идут все современные методы продвижения: социальные сети, платные топ-позиции, видеообзоры, сторис и баннеры. Это увеличивает охват и сокращает срок продажи.

Комиссия агентства за услуги:

Квартиры до 30 млн тенге — 400 тыс. тенге;

От 30 до 45 млн — 450 тыс. тенге;

Свыше 45 млн — 1% от стоимости.

В заключение беседы Динара дала советы продавцам квартир, подчеркнув, что успешная сделка — это не случайность, а результат грамотной стратегии: адекватная цена, профессиональное сопровождение и активная реклама — ключи к тому, чтобы квартира не «висела» месяцами, а ушла быстро и выгодно.

«Устанавливайте рыночную цену: «хочу на 2 миллиона больше» — плохая стратегия. Работайте со специалистами - это ускорит сделку, облегчит подписание документов и сократит потери времени. Делайте качественные фото и продвигайте квартиру на разных площадках. Готовьте квартиру к показу: чистота, порядок и хороший свет творят чудеса», – поделилась собеседница.

Рынок недвижимости Астаны летом 2025 года демонстрирует стабильную активность и живой интерес со стороны покупателей. Однако портрет покупателя заметно изменился — он стал внимательнее, требовательнее и не готов переплачивать за завышенные ожидания. В этих условиях выигрывают не те, кто ставит цену «на глаз» или ориентируется на соседей, а те, кто подходит к продаже продуманно: проводит реальную оценку, привлекает профессионалов и не боится инвестировать в качественную рекламу.

Особенно востребованы компактные, готовые к заселению квартиры — но даже они требуют грамотного подхода.

Сегодня, как никогда, успех продажи зависит от точного ценообразования, маркетинговой гибкости и стратегии, рассчитанной на результат.