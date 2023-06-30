Летом витамины слаще

Июнь – лишь начало лета. И у неугомонных дачников дел в саду и огороде не становится меньше, но уже радуют первые итоги работы. Отцвели пионы и ирисы, в теплицах цветут помидоры и огурцы. Собран урожай жимолости и ранней клубники.

Приятно на обед приготовить щавелевый суп, а на закуску подать салат из зелени и редиса, на ужин побаловать семью пирогом со щавелем или варениками с жимолостью.

...Надо сказать, что есть в моем дачном окружении и такие люди, кто свое хобби превратил в работу или уже раздумывают над этим. Даже у владеющих шестью сотками есть много направлений для приложения сил.

Дачники Астаны знают, что выращивание малины и клубники является довольно прибыльным делом, – можно без особых хлопот и семью обеспечить сладкими витаминами, а часть урожая с выгодой сбыть. Владельцы плодоносящих садов не упускают возможность продать груши, вишню, яблоки, сливы. Помидорами, кабачками и огурцами вообще никого не удивишь.

Правда, настоящие, выращенные столичными дачниками, не так часто увидишь на местных рынках – неопытного покупателя могут и провести бывалые торговцы-перекупщики. Тем не менее есть в городе дачники, умудряющиеся выращивать и грибы, и виноград не только для себя, но и на продажу…

Моя знакомая – Людмила – уже подумывает всерьез заняться выращиванием зелени. На мой вопрос: «Как возникла такая идея?» – она, не смущаясь, ответила: «Случайно».

– У меня на участке всегда растет по несколько разновидностей мяты, лука, обязательно укроп и петрушка. В последнее время я открыла для себя базилик, рукколу, листовые и кочанные салаты. Каждый мой дачный сезон начинается с душевных мук: что сажать в первую очередь? Хочется и того, и другого, но земля ограничена. А когда урожай созревает, появляется другая боль – как его быстро съесть, – говорит Людмила.

«Спасти» излишки выращенной зелени она пыталась по-разному – угощала соседей и коллег, по дешевке сдавала хозяину овощного ларька, а тот потом перепродавал втрое дороже. Однажды помог случай. Возвращаясь в город, проголодавшиеся дачники со своей зеленью зашли в шашлычную. Хозяин не запретил, напротив, за посетителями наблюдал с любопытством. Пока повар готовил мясо, Людмила вручную измельчила листья и стебли различной огородной зелени, и этот травяной «гарнир» так здорово подошел к мясу.

Разговорились, оказалось, что в кафе с радостью использовали бы свежую зелень, особенно пряную, но где ее взять? Тут наша огородница и поведала обо всем, что выращивает у себя на даче. Рассказала, что с десяток кустиков кервеля семья съела, а остальной вместе с листовой горчицей пустили под перекопку как зеленое удобрение. Что три куста любистока вырастают высотой до полутора метров, а ведь семье столько не нужно, поэтому регулярно стригут их и листьями мульчируют приствольные круги деревьев. Тмин, эстрагон, розмарин, шалфей и любисток сами распробовали совсем недавно. Вырастили из семян. Дело это нелегкое, приш­лось повозиться.

Хозяин шашлычной с поваром, который некоторые из упомянутых выше трав не применял ни разу, полагая, что их здесь никто не выращивает, после этой беседы приехали к Людмиле на дачу, чтобы собственными глазами увидеть ее огород.

– Так и начался мой маленький бизнес, – поведала дачница. – Благо для выращивания зелени не требуется особенных условий и опыта. Если каких-то знаний не хватает, всему можно обучиться в YouTube. Главное – желание.

В огороде зелень в моде

Многие зеленые культуры – холодостойкие. Если дневная температура воздуха держится в диапазоне 15–20 °C, а ночная – 4–6 °C, они чувствуют себя хорошо. Эти культуры у нас всегда выращивали в открытом грунте, посадите их в парниках, и на две, а то и на три недели раньше, можно будет снять первый урожай.

Если сразу замахнуться на большой ассортимент трав, то важно учесть сроки уборки каж­дой культуры, ибо продукция эта скоропортящаяся и быстро теряет товарный вид. К примеру, передержишь лук, и его перо начинает желтеть, становится жестким. Переросшие петрушка, базилик, горчица и укроп также грубеют и теряют присущий им аромат.

Фасовать зелень тоже нужно с умом. Стойкий запах срезанного любистока или кориандра может даже изменить вкус салата.

– Салат, пожалуй, самая благодатная и «скороспелая» культура из всех зеленых. Сегодня существуют сорта, которые созревают уже к концу второй недели после посева. Большинство сортов лис­тового салата можно убирать через 30–35 дней после посева, когда образуется около 10 листиков. Кочанный салат можно снимать, как только сформируется кочан диаметром 5–10 сантиметров. Если на улице воцарилась жаркая погода, жадничать и ждать кочанов покрупнее не стоит, потому что их листья станут горькими, а растение выбросит цветоносы. Не многие дачники знают, что после срезки, не вырывая корень, через две недели можно получить и второй урожай, – говорит Людмила.

Однако не всякую зелень, по ее словам, одинаково легко и быст­ро вырастить. К примеру, сельдерей пользуется спросом, его на наших рынках не так уж и много, именно местного, и рестораторы готовы за него хорошо заплатить, но это очень хлопотный овощ. Выращивают его в нашей местности рассадой из семян, а они обычно плохо всходят. В самом начале сеянцы очень медленно растут, многие страдают при пикировке, поэтому выращивание рассады потребует терпения: нужно следить за длиной светового дня и температурой, аккуратно, своевременно поливать (желательно через сито).

После высадки в грунт проблем не меньше. Многие дачники предпочитают выращивать зелень по принципу «посеял и забыл», но вот с сельдереем так не получится – придется повозиться: не только вовремя поливать, но и рыхлить землю, полоть сорняки.

Другое дело – популярная уже несколько лет руккола. Вот она действительно неприхотлива, словно укроп. Уже на 20-й день ее мелкие ажурные листики можно срезать. Проблему может доставить только жара. В этом году в мае и июне приходилось чаще ее поливать, иначе листочки потеряли бы нежность и огрубели.

Зеленые культуры обладают целым рядом неоспоримых достоинств: обладают высокими вкусовыми качествами, содержат ценные для человеческого организма витамины и минеральные соли.

Мода на здоровое питание и рекомендации диетологов мотивируют казахстанцев увеличивать долю овощей и зелени в ежедневном рационе. Покупатели готовы потратить на свежие овощи и зелень более значительную часть своего бюджета, чем 10–15 лет тому назад. Если прежде в наших магазинах зимой даже зеленый лук с укропом и пет­рушкой приходилось искать днем с огнем, то теперь они практически круглый год на прилавках.

Причем именно в городах эта нехитрая зелень пользуется спросом, и даже зимой, дорожая в полтора-два раза, не залеживается.

Удивит приятным хрустом

Но особенности климата большинства регионов Казахстана не позволяют выращивать зеленые овощи в открытом грунте, поэтому тем, кто решил начать этот бизнес, стоит позаботиться о постройке теплиц. Так и поступили партнеры по огородничеству Карим и Болатбек. Оба они родом из Южного Казахстана, но решают проблему продовольственной безопасности в одном из сел Акмолинской области.

Несколько лет назад они арендовали землю и выращивают в открытом грунте салат, кочанную капусту, кабачки, морковь, тыквы, картофель. Фазенда небольшая – соток 35. По их мнению, выращивание овощных культур на продажу на первых порах нельзя назвать выгодным делом. По-настоящему рентабельным оно может стать, когда весь процесс от посадки до доставки в город будет работать без перебоев.

Огородничество – рискованное занятие. Вредители, град, жара – постоянно поджидает не одна, так другая напасть, да и крючковатые переросшие плоды торговец не возьмет. И ко всему этому начинающий предприниматель должен быть готов.

– Сначала для выращивания рассады мы соорудили две пленочные теплицы, потом – еще две. Теперь в них выращиваем пекинскую капусту и брокколи, кейл и брюссельскую, а меж­дурядья уплотняем укропом, салатом айсбергом и рукколой, – говорит Карим.

По его словам, даже в Цент­ральном Казахстане, правильно подобрав сорта, в теплицах можно получить по два урожая пекинской капусты. Резких перепадов температур она не любит. Кочаны у нее завязываются лишь в том случае, если световой день короче 10–12 часов.

Интересуюсь: «Трудно ли ухаживать? И когда собирать урожай?»

– Если все сразу делать правильно, пекинская капуста растет без проблем. Теплица должна проветриваться, холод и жара для этого овоща одинаково опас­ны. Любая капуста любит теплую воду, и эта не исключение, но боится избытка влаги, поэтому лучше заранее предусмотреть капельный полив. Скороспелые гибриды уже можно снимать на 40–50 день. Урожай до продажи следует держать в сухом прохладном помещении, – отвечает Болатбек.

Стабильная цена на пекинскую капусту практически в течение всего года, по его мнению, показывает, что рынок не насыщен ею даже в сезон наибольшего поступления овощей от местных фермеров и импортных пос­тавщиков.

– Савойскую капусту у нас мало кто знает и, увидев впервые, принимают за экзотичес­кий кочанный салат. Выращивать ее несложно, можно даже посевом семян в открытый грунт, правда, под укрытие. Только продать потом довольно трудно. Брокколи и цветная капуста – дело другое. Главное, чтобы на огороде не была замечена кила капусты, тогда вашему огороду любая капус­та противопоказана. Уход за ними минимальный, а урожай и польза – великие, – делится Карим. – Как растения пойдут в рост, окучивайте так, чтоб борозды образовались по всей длине грядки, потом шланг бросил и занимайся другим делом. Они любят свободу. Почему-то вредители и сорняки обходят их стороной. Некоторые начинающие дачники сетуют, что брокколи и цветная капуста не завязывают головки. Все потому, что они не любят жару. По­этому нужно высаживать ранние сорта, иначе вымахают листья, а красивых плотных соцветий так и не дождетесь.

Урожай ранних сортов брокколи можно снимать на 50–100-й день. Так что за сезон, если у вас есть укрытия, эту капусту можно посеять дваж­ды: весной, так, чтобы кочаны успели вызреть до наступления летней жары, и в конце лета, уборка урожая в этом случае будет происходить осенью. Но важно помнить: рас­тения очень сильно истощат почву.

…И пока некоторые сидят без работы, осуждая неуем­ных дачников, те рассчитывают на хороший урожай смородины, малины, вишни, яблок. Несмот­ря на переменчивую вес­ну, растения довольно хорошо отцвели и обещают отблагодарить заботливых огородников.