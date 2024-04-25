Акимы будут проводить совещания по межэтнической ситуации - президент

Укрепить институциональный потенциал Ассамблеи, усилить ее взаимодействие с государственными органами, парламентом и маслихатами предложил Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Как отметил глава государства, за последние годы АНК прошла сложный путь трансформации, став важным институтом общественной самоорганизации и главным штабом координации этнокультурных объединений.
По его словам, Ассамблея должна показывать пример продуктивного партнерства с госструктурами всех уровней и направлений. Особый акцент надо сделать на выстраивании действенных механизмов работы с местными исполнительными органами и маслихатами.
Главы регионов заняты решением огромного массива текущих вопросов, однако задача укрепления общенационального единства носит особо актуальный характер и тоже требует постоянного внимания и вовлеченности в работу.
«По моему поручению областные акимы обязаны как минимум раз в два месяца проводить совещания по межэтнической ситуации с участием представителей АНК. Мною дано указание всем главам регионов лично присутствовать на ключевых мероприятиях Ассамблеи, не перепоручая это своим заместителям. Было бы правильным, если бы такой же подход практиковали и руководители остальных органов власти, в первую очередь депутаты парламента и маслихатов всех уровней», – заключил он.