Лидеры добрых дел

Волонтеры казахстанского некоммерческого поискового движения Lider.kz в напряженные для Алматы дни не только продолжали поиски пропавших без вести, но и развозили горячие обеды военным, полицейским и медикам.

– Работы у нас было невпроворот. На призыв о помощи с обедами отозвались ребята из Алатауского района. Они готовили еду, а мы ее отвозили в госпитали, военным, миротворцам, – рассказывает координатор поискового движения Lider.kz в Алматы и Алматинской области Дильмира Блац. – В эти дни мы проводили акцию с призывом о сдаче крови для пострадавших. А уже после стабилизации ситуации вышли на уборку возле здания акимата города Алматы, которое пострадало от бесчинств.

В первую декаду января, особенно в самый острый и небезопасный период, активные поиски на улицах города добровольцы Lider.kz не проводили, но продолжали принимать заявки.

По словам Дильмиры, в те дни волонтерами было принято около 110 заявок по городу Алматы. Отыскивали людей быстро – путем обзвона больниц, моргов, полиции. Большая часть людей по этим заявкам была задержана представителями правоохранительных органов.

– Был и такой случай: пропал мужчина, у которого в городе не было родственников, – продолжает Дильмира. – Знакомые забеспокоились о нем именно во время беспорядков в городе, ведь он длительное время не выходил на связь. Мы начали обзванивать всех, но все было тщетно. Через некоторое время мне лично позвонил доктор городского наркологического диспансера и сказал, что наш разыскиваемый находится у них. Этот человек понятия не имел, что происходит в городе, потому что с первого января находился в этом наркодиспансере. Мужчина просто «хорошо» отметил Новый год.

Алматинские поисковики-волонтеры в начале января осуществляли поиск 13-летнего мальчика. Так как он «бегунок» (так называют детей, которые любят убегать из дома и делают это неоднократно), то его мама долго не писала заявление. Женщина забеспокоилась спустя некоторое время. Волонтеры сделали ориентировку, и вскоре поступил сигнал, что ребенка видели в одном из районов Алматы. «Лидеры» выехали и благополучно вернули его домой.

– Добрый финал наших поисковых работ ждал родственников молодых парней, которых начали разыскивать в напряженный январь. Дело в том, что ребята компанией долго отмечали новогодние праздники, а после и Рождество не забыли. И только потом объявились дома. С ними было все в порядке, но родственники успели хорошенько поволноваться, – поделилась еще одной историей Дильмира.

Координатор поискового движения отмечает, что во время январских событий много людей, добрых сердцем и душой, предлагали свою помощь волонтерам. Отзывались порой целые спортивные команды.

– Алматинцы не оставались в стороне, – отмечает Дильмира. – К нам очень много обратилось людей, которые готовы были помочь, но не могли по понятной причине выезжать сами. Одна женщина напекла сто пирожков, позвонила нам и сказала: «Ребята, приезжайте и заберите, хочу внести хоть какой-то вклад в помощь людям, которые сейчас продолжают трудиться». Другая накупила сигарет на 100 с лишним тысяч тенге и попросила развести военным. «Знаю, что многие солдаты курят, в такой напряженный период они им особенно пригодятся», – сказала вторая женщина…

Сегодня волонтеры Lider.kz работают в своем прежнем режиме, но при этом продолжают развозить продуктовые наборы нуждающимся.

– Так как акимат сгорел, сгорела и документация. Пособия люди вовремя не получают, соответственно, и купить продукты им не на что. Вот таким людям сегодня помогаем мы, стараясь поддержать их продуктами, – сообщает Дильмира. – Все это приобретаем либо за свой счет, либо просим помощи у различных фондов, иногда отзываются добрые люди, которые хотят внести свой вклад в общее дело по восстановлению нормальной жизни в городе. Общими силами, надеюсь, справимся. Но и от сторонней помощи никогда не откажемся, будем благодарны тем, кто тоже захочет помочь соотечественникам.

Движение Lider.kz создано вес­ной 2016 года. Вначале команду волонтеров составляли несколько человек из разных уголков республики, а впоследствии появилось много единомышленников. Так были созданы группы по городам, во главе которых стоял региональный координатор. В его задачи входит контроль за работой волонтеров, которые занимаются расклеиванием ориентировок, распространением информации о пропавших в социальных сетях, а также непосредственной работой «в поле», где идет поиск людей.

Некоммерческое поисковое движение делает свою работу абсолютно бескорыстно, не имеет и не требует какой-либо финансовой поддержки у государства. Lider.kz всегда на связи с органами полиции, ДВД городов, областей, районными УВД, с сотрудниками больниц, МЧС, школьных учреждений и с представителями СМИ.

– На днях лидерам Алматы и Алматинской области исполнилось два года. Поисками без вес­ти пропавших мы занимаемся с 2016 года, а 20 января – второй день рождения, ведь в этот день в 2020 году мы приобрели официальный статус и стали называться общественным объединением «Волонтерское движение «Lider.kz», – сообщила Дильмира Блац.

На сегодня Lider.kz охватывает почти все города страны. В работе команды задействованы 1 500 волонтеров. В Алматы и Алматинской области число волонтеров, трудящихся в поисковом движении, превышает 100 человек, и это самая большая команда в стране.