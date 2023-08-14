Лифт в аварийном состоянии в интернате для воспитанников-инвалидов обнаружила прокуратура

Фото: пресс-служба прокуратуры Шымкента

В текущем году проверкой установлены ряд грубейших нарушений законности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на со ссылкой на Прокуратуру Акмолинской области.

Прокуратура области озвучила результаты проверки в деятельности учреждений, оказывающих медико-социальные услуги детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей, а также детям с инвалидностью.

Так, в КГУ «Специальный комплекс «Детский сад – школа – интернат, села Урюпинка Аккольского района» установлено, что в гаражном помещении в автомобиле «Газель» хранились продукты питания и туша МРС, при этом, происхождение туши директор учреждения пояснить не смогла.

«В подвальном помещении овощная продукция хранилась в небрежном состоянии, которая начала разлагаться. Рыбная и молочная продукция хранились совместно, яйца, сливочное масло, сыр, колбасные изделия хранились в не работающем холодильнике», – рассказали в прокуратуре.

Учреждением за счет средств благотворительной помощи, предназначенных для детей-сирот закуплено 3 водонагревателя на 164 тыс. тенге, альпинистские веревки на 100 тыс. тенге и 14 швабры из микрофибры на сумму 54 тыс. тенге, тогда как, следовало все это закупить за счет бюджетных средств.

Вместе с тем, в ходе проверки КГУ «Областной дом юношества «Жастар» в Степногорске прокурорами выявлено, что потолки комнат 9-го этажа протекают при дождливой погоде, при этом, меры для обесточивания шахты лифта не предприняты, хотя она является пожароопасным объектом. В прокуратуре напомнили, что недавним примером такого последствия стал недавний пожар в ЖК Аккент в Алматы, вызванный замыканием электричества в лифте.

Кроме того, оказалось, что в КГУ проживают совершеннолетние воспитанники, имеющие психоневрологические заболевания, что, как пояснили в прокуратуре, является нарушением Закона «О правах ребенка».

Помимо перечисленных нарушений, данное учреждение не уведомляло Управление образования о необходимости снятия с баланса автобуса ПАЗ 32054, который с 2019 года находится в нерабочем состоянии, при этом услуги стоянки автомобиля ежегодно оплачивались.

Там же выявлено хранение 3-х видов просроченных лекарственных средств.

При проверке КГУ «Специализированный Щучинский дом ребенка» установлены факты табелирования работников в период пребывания ими за пределами РК, обнаружены и изъяты 36 лекарственных средств «Цефекон» с истекшим сроком хранения.

«Во всех проверяемых объектах нарушены правила пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и законодательства об обеспечении единства измерений. Проверка продолжается», – рассказали в ведомстве, – по результатам проверки в 2022 году внесено представление о необходимости установки лифтового оборудования в Центре оказания специальных социальных услуг Кокшетау. Уже выделено более 9 млн тенге на установку лифта. Данная мера будет способствовать исключению травм при переносе детей на руках между этажами, а также позволит им больше проводить время на свежем воздухе учитывая потребности опекаемых, которые не могут самостоятельно передвигаться».