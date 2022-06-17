Лихач-рекордсмен

В Усть-Каменогорске водителя, накопившего колоссальные штрафы, временно лишили автомобиля.

Лихой водитель попал в поле зрения полицейских в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер». Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, 26-летний нарушитель Правил дорожного движения успел собрать 79 административных штрафов. Общая сумма взысканий превысила 1,6 млн тенге. В связи с тем, что молодой человек не спешил с оплатой, полицейские отправили его иномарку на штрафстоянку.

– Каждый водитель должен помнить о принципе неотвратимости наказания, а также о своевременном исполнении постановлений по административным делам, – отметил первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов. – Благодаря современным техническим средствам у наших сотрудников всегда под рукой база данных о нарушителях.

Как отметили в департаменте, только за один день мероприятия «Борышкер» полицейские провели поквартирные и подво­ровые обходы, где уведомили более 2 тыс. граждан, имеющих задолженность по административным штрафам на сумму больше 17 млн тенге.