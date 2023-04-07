5 дней тушили крупный пожар на побережье Каспия в Атырау

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

Загорание камыша вдоль побережья Каспийского моря в Атырауской области потушили, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Напомним, днем 2 апреля в 09:12 загорелся камыш в болотистой местности на побережье Каспия, в 30 км от села Дамбы, на территории Государственного природного резервата «Акжайык». Его общая площадь составила 1 200 га.

Как рассказали в департаменте, на протяжении 5 дней 42 пожарных и 30 работников резервата боролись с огнем в сложных условиях: сильный ветер, заболоченная местность и густая растительность. Из-за особенностей ландшафта огнеборцам пришлось пешим ходом тушить возгорание ранцевыми огнетушителями и хлопушками. Был привлечен вертолет, который сбросил на очаги почти 260 тонн воды. Пожар потушили 6 апреля в 21:30.

В результате ЧП флора и фауна резервата «Акжайык» не пострадали, поскольку период гнездования птиц еще не наступил, добавили в ДЧС.