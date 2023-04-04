Горящий камыш на побережье Каспия тушат с помощью вертолета

Происшествия, Видеогалерея
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Третий день тушат возгорание камыша на побережье Каспийского моря в городе Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Скриншот с видео ДЧС Атырауской области

Напомним, 2 апреля около 09:12 в Атырау, на берегу Каспийского моря, на территории Государственного природного резервата «Акжайык» обнаружено возгорание камыша. Его общая площадь – 89,5 га. Пожарным совместно с местными исполнительными органами и сотрудниками резервата удалось 2 апреля потушить возгорание на 82,5 га.

«Тушение возгорания осуществляется комбинированным способом. К примеру, где отсутствует доступ пожарной техники из-за заболоченной местности, применяются ранцевые огнетушители и хлопушки в пешем порядке. На других участках, где возможен проезд, используется соответствующая пожарная техника.

С 17:00 4 апреля в тушении задействован вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» с водосливным устройством. К данному часу на основные очаги пожара сброшено 70 тонн воды», – рассказали об обстановке в ДЧС.

Сейчас остаются непотушенными около 4 га. Работают более 70 человек и около 20 единиц техники различного назначения.

 

 

Дым от крупного пожара обволок Атырау. В социальных сетях горожане жалуются на невыносимый запах гари. Врачи рекомендовали им носить на улице маски

 

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