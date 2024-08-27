Ликвидированы стихийные свалки в Кызылординской области

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Как проинформировал главный специалист отдела государственного экологического контроля департамента экологии по Кызылординской области Алишер Шамкенов, по итогам космического мониторинга, проведенного в июне этого года, на территории региона выявлено 44 несанкционированных места захоронения отходов.

Фото: Департамент экологии по Кызылординской области

В результате совместных мер с местными исполнительными и правоохранительными органами все свалки ликвидированы за месяц.

Однако, по словам специалиста, по съемкам, сделанным из космоса 5 августа, дополнительно выявлены еще 54 стихийные свалки.

Специалисты департамента установили их места расположения и направили письма по вопросу их ликвидации в соответствующие местные исполнительные органы.

Работа идет, осталось навести порядок и чистоту в семнадцати местах.

#Кызылординская область #свалки #ликвидация

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