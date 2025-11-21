Лисиц и корсаков в Костанайской области вакцинируют от бешенства

Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Такая мера, по мнению ветврачей, позволит остановить распространение опасного вирусного заболевания, сообщает Kazpravda.kz 

В нынешнем сезоне в Костанайской области отмечается небывалый рост численности диких плотоядных – лисиц и корсаков, которые атакуют села. Известны случаи нападения на домашний скот. На сегодняшний день в Костанайской области зафиксированы восемь очагов распространения бешенства, в пяти из которых источником распространения стали лисы. И еще несколько проб исследуются в лабораториях.

- Практически во всех районах, где у нас есть лесопосадки, на окраинах поселков регистрируется контакт с дикими плотоядными. В неделю к нам поступает до пяти звонков с такими случаями. Мы реагируем, выезжаем на место. Есть факты, когда люди сами подкармливают лис и корсаков, отлавливают их, приводят в села, а потом звонят нам и спрашивают что же с этим делать? - рассказал руководитель управления ветерианрии акимата Костанайской области Толеген Иманбаев. – Есть случаи укусов домашних животных. Если в конечном итоге оно пало, мы отбираем материал и отправляем в лабораторию. Если нет, то отслеживаем состояние животного в течение десяти дней. В случае если не проявляются никакие клинические признаки, то животное считаем здоровым.

Между тем, бороться с распространением бешенства решено традиционным способом – вакцинацией. В ближайшие дни в регион поступит сухой корм для диких плотоядных, где и будет находиться вакцина. Ветврачи раскидают корм в местах скопления лисиц и корсаков.

