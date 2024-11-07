Лицензия на детство

Диспут возник в ходе обсуждения на пленарном заседании Мажилиса поправок по воп­росам образования и защиты прав ребенка. В целом, отметил министр просвещения Гани Бейсембаев, законопроектом вводится новая форма попечительства – профессиональные семьи, а также регулирование дополнительного образования и социальная помощь школьникам, учащимся в частных школах.

– После того как определятся дети, которые оказались в тяжелой ситуации, будет введена новая форма для их семейного размещения. Теперь они будут передаваться не в детские дома, а в профессиональные семьи, в знакомую ситуацию, которая может быть для них комфортной, – заявил министр.

Он также сообщил, что профессиональные семьи будут проходить психологическую подготовку и не смогут брать под опеку более четырех детей. В рамках регулирования дополнительного образования и обеспечения безопасности учащихся вводится «уведомительный порядок» о начале и прекращении деятельности таких организаций, который позволит упорядочить базу кружков и секций.

В свою очередь депутаты поинтересовались, почему Минпросве­щения не поддерживает идею лицензирования организаций дополнительного образования?

– В СМИ появляются материалы, где рассказывается, что детей бьют. В связи с этим есть предложение по лицензированию детских садов, но Правительство нашу инициативу не поддержало. По мнению Правительства, это приведет к снижению охвата детей в обучении. Значит, мы должны защищать бизнес, а о детях тогда кто подумает? – сказал депутат Едил Жанбыршин.

Коллегу поддержал Марат Башимов, который подчеркнул, что права детей должны стоять выше экономических интересов. Он отметил, что в детских садах часто нарушаются санитарные нормы, группы переполнены, а детям не хватает пространства.

– В 10 квадратных метрах размещают 50 человек. Дети вынуждены дышать друг другу в лицо, – сказал мажилисмен и предложил ввести лицензирование уже с 1 января 2025 года.

Но не все народные избранники так категоричны. Депутат Ирина Смирнова призвала вспомнить, что детских садов в стране не хватает, и в самые критические времена именно частные детские сады спасли положение. Депутаты также считают, что процедура лицензирования может привести к бюрократии в сфере, а также коррупции, когда лицензии будут попросту продавать «направо и налево». Наверное, депутаты что-то знают о системе образования в стране, чего не знаем мы, обы­ватели...

Министр просвещения Гани Бейсембаев в свою очередь предложил подготовить детские сады к лицензированию к 2027 году. Отвечая на воп­росы журналистов, Гани Бейсембаев отметил, что перед введением лицензирования детских садов необходимо изучить все детали. Он, в частности, проинформировал, что количество частных и государственных детских садов сравнялось, поэтому при принятии решения необходимо смотреть глубже и более осторожно.

– Есть частные организации образования, которые выполняют свои функции на высоком уровне, не хуже государственных. Поэтому лицензирование надо обсудить полностью, тщательно. Как вы представляете: больше половины детских садов частные, а мы с января вдруг вводим лицензирование? Это уже новые требования, новые правила. Это может создать огромный резонанс и недопонимание. Поэтому мы должны обсудить каждую деталь, исследовать, изучить и принять такое решение, которое устроит всех. А самое главное – обеспечит качественное образования и безопасность детей, а не просто лицензирование ради лицензирования, – считает министр.

Как уже было сказано, законопроектом вводится новая форма попечительства. Депутат Татьяна Савельева сообщила, что в ходе работы над законопроектом у депутатского корпуса возник ряд вопросов в части категории детей, подлежащих передаче в приемные семьи.

– Обсуждение данного вопроса вызвало широкую дискуссию, потому что понятия «трудная жизненная ситуация» и «дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах» достаточно широкие, и возможны различные толкования в процессе применения нормы. Как проработаны на сегодняшний день данные воп­росы в рамках законопроекта, какие категории детей подлежат передаче в приемные семьи? – спросила она.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха напомнил, что в статье 133 Социального кодекса прямо изложены все основания, по которым дети признаются нуждающимися в специальных социальных услугах. Это сиротство, отсутствие родительского попечения, безнадзорность. В этой статье есть понятие «жестокое обра­щение, приведшее к социальной дезадаптации и депривации». Во исполнение этой нормы совместно МВД, Минздравом, Минтруда и Минпросве­щения разработан приказ, где утверж­дены критерии оценки наличия жестокого обращения, приводящего к указанным последствиям.

– Здесь четко указаны все параметры, полностью расписаны основания, когда мы можем признать ребенка подвергшимся жестокому обращению, и основания для того, чтобы ребенка забрали из семьи. Кроме того, в законе о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних у нас были основания для помещения детей в цент­ры адаптации несовершеннолетних, и там была эта категория несовершеннолетних. Теперь просто, помимо помещения в эти центры или детдома, детей могут помещать еще и в профессиональные приемные семьи, – сказал замглавы МВД.

К слову, во время обсуждения закона о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних было много скоропалительных выводов, когда ряд граждан решили, что теперь детей будут изымать из семей за, как выразился Игорь Лепеха, безобидные «шапалаки» по мягкому месту.

– Я понимаю подтекст этого вопроса. Когда обсуждался этот законопроект, было очень много мнений со стороны общественности, говорили, что шлепки, легкий вред здоровью будут основанием для лишения родительских прав и поводом для того, чтобы отнять ребенка. Сами по себе эти вещи не являются критериями жестокого обращения. Но если они идут в совокупности с другими факторами, то будут рассматриваться. То есть угроза за «шапалаки» забрать ребенка у родителей абсолютно не существует, – пояснил он.

В итоге проект закона был одобрен в первом чтении.

В первом же чтении депутаты одобрили поправки по вопросам военно-патриотического воспитания. Депутат Юлия Кучинская отметила, что нормы разработаны с целью создания целостной системы военно-патриотического воспитания граждан и вовлечения в данную работу всех государственных органов и организаций. Учитывая совре­менные реалии, демографическую ситуацию в стране и показатели призыва на срочную воинскую службу, депутатами представлен блок поправок по расширению охвата военной подготовкой и переподготовки военнообязанных.

– Так, предоставляется возможность выбора участвовать в воинских сборах или пройти на возмездной основе курсовую военную подготовку по месту жительства. За время курсовой подготовки военнообязанный пройдет весь курс обучения, который проходят на воинских сборах, – пояснила она.

В ходе заседаний рабочей группы рассмотрены поправки в части повышения качества обучения в школах и колледжах учащихся по предмету «Начальная военная подготовка», расширения подготовки на военных кафед­рах. Министерство обороны наделяется компетенциями по мониторингу осуществления военной подготовки, разработке регламентирующих документов для военных кафедр.

В обществе много вопросов вызывает призыв граждан на срочную воинскую службу. Депутатами предложены поправки в части создания справедливой системы отсрочек и освобождений. Так, внесена поправка, предусматривающая отсрочку от прохождения срочной воинской службы только один раз для одного уровня образования. Предложено расширить призыв граждан на воинскую службу по постановлению Правительства, включив в их число сержантов запаса.

В адрес депутатов поступают обра­щения граждан о необоснованной постановке на воинский учет и призыв молодых людей, имеющих законные основания для освобождения в силу здоровья, семейного положения и других причин. Депутатами приняты поправки, направленные на совершенствование воинского учета и призыва граждан на воинскую службу. Предлагается актуализировать информацию о призывниках в автоматическом режиме из соответствующих информационных систем.