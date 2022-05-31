Спорт
Ливень, авария и протесты
Абзал Камбар

Очередной этап самой известной в мире автогонки «Формула-1», проходивший в Монако, надолго запомнится как специалистам, так и болельщикам.

Седьмой этап на уличной трассе в Монте-Карло не заладился с самого начала. Перед стартом Гран-при Монако вдруг пошел сильный дождь, который грозил перерасти в ливень, а потому заезд был отложен несколько раз. Причем гонщики даже прошли два проверочных круга, но затем появились красные флаги, говорившие о том, что организаторы все же не хотят рисковать.

В итоге гонка все же стартовала с опозданием на час. Главная борьба, как и планировалось, шла прежде всего между гонщиком австрийского «Ред Булла» нидерландцем Максом Ферстаппеном и пилотами итальянской «Феррари» – испанцем Карлосом Сайнсом и монегаском Шарлем Леклером, причем последний даже лидировал до определенного момента.

Все поменялось с того момента, когда боллидам стали менять шины. В команде «Ред Булл» одним из первых колеса поменяли мексиканскому пилоту Серхио Пересу, который впоследствии не только обошел своего сокомандника Макса Ферстаппена, но и Шарля Леклера, в итоге став победителем Гран-при Монако.

Кстати, впоследствии команда «Феррари» подала протест против гонщиков «Ред Булл» Серхио Переса и Макса Ферстаппена, но стюарды их отклонили. В италь­янской команде указывали на то, что и Перес, и Ферстаппен наехали на желтую линию на выезде с пит-лейна, что теоретически должно караться штрафом в пять штрафных секунд, но в ходе разбирательств судьи признали, что их протесты были необоснованными.

В этой гонке случилось и еще одно крайне неприятное событие. Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик Шумахер из американской команды «Хаас» не справился с управлением и врезался в барьеры. В результате инцидента болид немецкого гонщика разбился на две части. После этого гонка была приостановлена. Шумахер избежал травм, самостоятельно выбрался из болида.

Кстати, 26 марта этого года Мик Шумахер попал в аварию во время Гран-при Саудовской Аравии. Он врезался в ограждение в одном из поворотов во время квалификационного заезда. Тогда пилот смог самостоятельно покинуть болид и обратился за медицинской помощью. Теперь очень многие опасаются за судьбу 23-летнего гонщика, у которого в свое время отец попал в серьезную аварию и долго находился в коме.

Подводя же итоги Гран-при Монако скажем, что Серхио Перес стал победителем. Вторым на финиш пришел гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, а лидер чемпионата Макс Ферстаппен занял третье место.

В итоговом личном зачете со 125 набранными очками лидирует Макс Ферстаппен. У расположившегося на втором месте Шарля Леклера – 116 очков, а у замыкающего тройку лидеров Серхио Переса – 110 очков.

В Кубке конструкторов лидирует австрийский «Ред Булл» (235 очков), далее следует италь­янская «Феррари» (199). И на третьей позиции расположился немецкий автоконцерн «Мерседес» (134).

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