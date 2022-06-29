Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов требует от Национального банка ввести ограничения на покупку и продажу российских рублей обменными пунктами. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Мажилисмен напомнил, что после январских событий Глава государства поручил Национальному банку обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге.

«Но сегодня, логикой и разумом не понять, что происходит с курсом тенге. Курс рубля укрепился почти до рекордных 9 рублей. За последние 3 месяца по отношению к тенге рубль подорожал на 50%. Соответственно подорожал на 50% весь российский импорт. Напомню, Россия – это основной импортер для Казахстана. Для нас крепкий рубль означает рублевую инфляцию на критически важные импортные товары. Недавно Национальный банк выступил с заявлением относительно курса рубля. Цитирую: «Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на мировых рынках, поэтому курс рубль/тенге продолжает расти». Складывается ощущение, что Нацбанк живет в своей параллельной реальности, где рубль еще котируется на мировых рынках», - сказал Аманжан Жамалов.

Депутат пояснил, что курс национальной валюты стран определяется балансом между экспортом и импортом товаров, услуг и инвестиций. То есть, курс рубля и доллара должен определяться торгово-платежным балансом России. Санкции, направленные, западными странами на Россию, фактически свели к нулю валютный импорт в Россию. Но в то же время, из-за роста цен, в первую очередь, на энергоносители, экспорт остался прежним и даже вырос.

«Из-за этого резко вырос курс рубля. Но это квазирыночный курс. Фактически, на сегодня, российский рубль неконвертируемая валюта. Об этом говорит то, что россияне не могут у себя купить такой «дешёвый» доллар из-за ограничений Центрального Банка и его политики, поощряющей «выдавливать» клиентов из долларовых депозитов за счет отрицательных ставок, «диких» комиссий за валютные операции и так далее. Плюс ко всему по внешнему долгу России обьявлен дефолт. Все это я веду к тому, что курс рубля к доллару – искусственный, условный, то есть, квазирыночный. Поэтому и курс рубля к тенге тоже квазирыночный», - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что Казахстан и Россия находятся в едином экономическом пространстве, и для обоих государств такая ситуация несет серьезные экономические риски и издержки.

«Свободное перемещение рублей приводит к тому, что россияне открывают счета в казахстанских банках, обменивают их на тенге, а затем на доллары и выводят за рубеж. Отдельные банки стали делать на этом целый бизнес, например, Freedom Finance, который работает и в Казахстане, и в России. В итоге доллары и товары вывозятся, а в Казахстане остаются рубли. В результате в наших банках второго уровня скопилась большая рублевая масса. Переизбыток рублевой массы подтверждает введение банками комиссии за прием российской валюты на текущий счет и на депозит. Ее размер достигает до 20%. Обменные пункты продают рубль по сниженному курсу. Если официальный курс рубля – 8,83 тенге, то обменники продают рубли за 7,6 тенге. И непонятно что делать с этой рублевой массой. Единственное место, где можно использовать рубли – это Россия. То есть, нужно наращивать импорт из России. Но у них у самих сейчас дефицит товаров. Напротив, можно ожидать, что Россия будет наращивать импорт через Казахстан. Тем более, курс рубля сейчас очень привлекательный», - отметил он.

По мнению депутата, складывается парадоксальная ситуация – растет приток рублевой наличности в Казахстан, и при этом курс рубля укрепляется. Хотя должно было быть совсем наоборот. Когда предложение одной валюты растет, ее курс должен ослабляться.

«Исходя из вышеизложенного, считаю необходимым ввести ограничения на вывод капитала в долларах, или евро для иностранных граждан, конвертирующих рубли в другую валюту, ввести ограничения на покупку и продажу российских рублей обменными пунктами, с учетом особенностей формирования курса рубля на российском рынке, принять меры для формирования специального расчетного курса рубля к тенге, а Министерству финансов - рассмотреть возможность использовать накопленную рублевую массу для досрочного погашения долга Правительства и субъектов квазигоссектора, номинированного в российских рублях», - заключил Аманжан Жамалов.