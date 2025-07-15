Логистика – царица турсезона

Инфраструктура
208
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Привокзальную площадь на железнодорожной станции Акши расширят и благоустроят, чтобы создать максимальные удобства для курортников, приезжающих на озеро Алаколь.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Министерством проводится большая работа по реконструкции вокзалов, – сообщили в Министерстве транспорта РК. – В ходе работы совместно с местными исполнительными органами определены 125 вокзалов, нуждаю­щихся в ремонте».

Модернизация пройдет на вокзалах станций Талдыкорган, Уштобе, Лепсы, Сарыозек, Бесколь, Коктума, Жайпак и Достык в облас­ти Жетысу и будет включать реконструкцию самих зданий и привокзальных территорий, замену инженерных сетей. После завершения работ увеличится пропускная способность вокзалов, в них появятся современные залы ожидания, высокоскоростной Интернет, информационные системы и специальные дополнительные услуги.

Но не только по железной дороге приезжают отдыхающие на Алаколь. В области Жетысу из любого населенного пункта до него можно добраться на такси. А жители других регионов часто прилетают на отдых на самолете. Ближайший к поселкам Акши и Коктума, где размещают курортников, аэропорт – в Ушарале. Это небольшой красивый городок в пятидесяти километрах от побережья Алаколя.

– В 2022 году реконструирована взлетно-посадочная полоса, – рассказал директор ­аэропорта города Ушарала АО «Авиакомпания «Жетысу»» Айдын Байбазаров. – Укреп­лена цементно-бетонная поверхность толщиной 52 сантиметра. Это позволило нам принимать крупные воздушные суда. Сейчас между Астаной, Алматы и Ушаралом действует субсидируемое государством сезонное ежедневное авиасообщение. То есть билеты на авиарейсы из этих городов до Ушарала относительно дешевые – порядка 20 тысяч тенге.

Между аэропортом и поселком Акши запускают специальный автобусный маршрут, чтобы люди дешево добирались до мест отдыха. Гостиницы на побережье предоставляют трансфер только тем, кто заранее забронировал и оплатил номера. Организованы автобус­ные маршруты в села Акши и Коктума из Алматы и Талдыкоргана, стоимость билета варьируется от 5 тыс. до 9 тыс. тенге.

«Напомним, что за последние годы были реконструированы и введены в эксплуатацию автодороги Талдыкорган – Ушарал и Ушарал – Достык, – сообщили в пресс-службе акима области Жетысу. – Автотуристы добираются сейчас до Алаколя без проблем по новым дорогам».

#модернизация #дороги #Алаколь #Акши #вокзалы

Популярное

Все
«Ордабасы» вырвал победу у лидера чемпионата
В школах откроются 60 стоматологических кабинетов
История Бейбарыса поразила зрителей
Где поет душа села
Внедрение системы управления охраной труда на основе оценки профрисков
Динамика положительная
Доверчивые граждане становятся жертвами финансовых пирамид
Проблему ветхих домов решают в Сатпаеве
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг
Каждой ягоде – свой срок
Не страшны ни жара, ни мороз
Новые возможности в Новом Казахстане
Праздник для особенных детей
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Шымкентские спасатели получили жилье и новую технику
Логистика – царица турсезона
«Игры будущего-2026»: мультиспортивный турнир на казахстанской земле
Увидеть за цифрами судьбы людей
Туризм – лицо страны
У истоков кочевой цивилизации
Назначен директор новой Службы КНБ
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Сильная жара накроет Казахстан
Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»
В Сеуле зафиксирована рекордная жара
Концерт ко Дню домбры прошел в столичном амфитеатре
Какие меры принимают в РК для сокращения разрыва в образовании между городом и селом
Акмолинский полицейский взял «золото» на World Police and Fire Games 2025
Мультиспортивный турнир «Игры Будущего» в 2026 году пройдет в Астане
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Димаш выступил на концерте с легендами мировой оперы во Вьетнаме
Более 500 алматинцев вложились в финпирамиду UILI BOLAYIK
Подземные толчки ощущались на юге Казахстана
Башни Нотр-Дама снова откроют для туристов
Минздрав и крупные фармкомпании договорились о снижении цен на препараты
Голливудские звезды примут участие в фестивале Comic Con Astana-2025
Казахстанские штангисты с рекордами выиграли чемпионат Азии
Sadraddin и Рухия Байдукенова представили Казахстан на фестивале искусств стран ШОС
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
Более 40 человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]