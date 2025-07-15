«Министерством проводится большая работа по реконструкции вокзалов, – сообщили в Министерстве транспорта РК. – В ходе работы совместно с местными исполнительными органами определены 125 вокзалов, нуждаю­щихся в ремонте».

Модернизация пройдет на вокзалах станций Талдыкорган, Уштобе, Лепсы, Сарыозек, Бесколь, Коктума, Жайпак и Достык в облас­ти Жетысу и будет включать реконструкцию самих зданий и привокзальных территорий, замену инженерных сетей. После завершения работ увеличится пропускная способность вокзалов, в них появятся современные залы ожидания, высокоскоростной Интернет, информационные системы и специальные дополнительные услуги.

Но не только по железной дороге приезжают отдыхающие на Алаколь. В области Жетысу из любого населенного пункта до него можно добраться на такси. А жители других регионов часто прилетают на отдых на самолете. Ближайший к поселкам Акши и Коктума, где размещают курортников, аэропорт – в Ушарале. Это небольшой красивый городок в пятидесяти километрах от побережья Алаколя.

– В 2022 году реконструирована взлетно-посадочная полоса, – рассказал директор ­аэропорта города Ушарала АО «Авиакомпания «Жетысу»» Айдын Байбазаров. – Укреп­лена цементно-бетонная поверхность толщиной 52 сантиметра. Это позволило нам принимать крупные воздушные суда. Сейчас между Астаной, Алматы и Ушаралом действует субсидируемое государством сезонное ежедневное авиасообщение. То есть билеты на авиарейсы из этих городов до Ушарала относительно дешевые – порядка 20 тысяч тенге.

Между аэропортом и поселком Акши запускают специальный автобусный маршрут, чтобы люди дешево добирались до мест отдыха. Гостиницы на побережье предоставляют трансфер только тем, кто заранее забронировал и оплатил номера. Организованы автобус­ные маршруты в села Акши и Коктума из Алматы и Талдыкоргана, стоимость билета варьируется от 5 тыс. до 9 тыс. тенге.

«Напомним, что за последние годы были реконструированы и введены в эксплуатацию автодороги Талдыкорган – Ушарал и Ушарал – Достык, – сообщили в пресс-службе акима области Жетысу. – Автотуристы добираются сейчас до Алаколя без проблем по новым дорогам».