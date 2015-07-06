Локальное лидерство и глобальная конкурентоспособность

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В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, члены Правительства, представители государственных органов, дипломатического корпуса, интеллигенции, деловых, культурных и образовательных кругов.
В своем выступлении Глава государства отметил, что столица, которой исполняется 17 лет, уже обладает богатой и славной историей.
– Сегодня главный город страны отличают не только уникальные здания, но и неповторимая атмосфера. У Астаны есть своя «гравитация», которая притягивает таланты, новые проекты, финансовый, интеллектуальный и социальный капитал. Все больше людей стремится жить здесь и строить свое будущее. Население Астаны растет быстрее всяких ожиданий, приближаясь к миллиону человек. При этом возрастает и отдача от города. Сегодня Астана является одним из регионов – доноров республиканского бюджета, – сказал Президент.
Нурсултан Назарбаев подчерк­нул позитивное влияние столицы на социальную и экономическую жизнь республики. Астана уже нашла себя в роли образовательного и медицинского хаба не только всей страны, но и Центрально-Азиатского региона. Реализация программы «Нұрлы жол» приближает все регионы к столице. Проект нового Шелкового пути сделает Казахстан срединным государством евразийского пространства. Проведение международной выставки «ЭКСПО-2017» обеспечит технологическое лидерство и продемонстрирует миру достижения Казахстана в области альтернативной энергетики. Создание международного финансового центра «Астана» – еще одно амбициозное начинание. Оно на многие годы определит вектор движения не только Астаны, но и всей республики.
– «Локальное лидерство и глобальная конкурентоспособность» – вот формула, которой мы будем придерживаться. Как видим, Астана уже работает над осуществлением этого плана, – сказал Глава государства.
Кроме того, Президент поделился своим личным отношением к празднику.
– День города, так же как и день рождения человека, – это не столько повод для торжеств, сколько возможность подвести итоги. Для меня давно миновал этап, когда юбилеи были личными праздниками. Вся моя работа и вся жизнь связаны со страной. Нет и не будет для меня поздравления лучше, чем новые успехи Казахстана, его столицы и каждого региона, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства также поблагодарил присутствующих за участие в дальнейшем развитии Астаны.
– Здесь формируется новая уникальная евразийская культура, молодежь получает конкурентное образование, строятся новые семьи, уверенно смотрящие в будущее. Уверен, благодаря нашему единству, трудолюбию, целеустремленности мы добьемся всех поставленных целей, – сказал Президент.
В завершение Нурсултан ­Назарбаев поздравил всех казахстанцев с праздником, пожелав им благополучия и процветания, сообщила пресс-служба Президента.

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