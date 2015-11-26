​Локомотивы – на экспорт

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили положительную динамику развития сотрудничества в сфере обновления локомотивного парка, дальнейшей модернизации отрасли. Глава Таджикской железной дороги К. Мирзоали отметил готовность к взаимовыгодному партнерству с АО «НК «Казахстан темир жолы» в области железнодорожного машиностроения. Стороны договорились о заключении в кратчайшие сроки договора между АО «Локомотив құрастыру зауыты» и ГУП «Рохи охани Точикистон» на поставку двух единиц казахстанских магистральных локомотивов серии ТЭ 33А Evolution. Кроме того, таджикская сторона готова предоставить заявку на приобретение грузовых вагонов и рельсобалочной продукции у казахстанских производителей.

В ходе встречи обсуждены вопросы совместной разработки программы обучения машинистов тепло­возов на базе учебного центра АО «НК «КТЖ» в Астане.