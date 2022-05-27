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Ловись, «рыбка», и большая, и маленькая!
Асет Калымов

Намедни одни мои знакомые, семейная пара из Алматы, решили продать норковую шубу посредством популярного в народе сайта частных объявлений olx.kz. Вещь была хоть и б⁄у, но почти новая, производства Греции. Имелись все лейблы, подтверждающие фирменное происхождение товара.

Как только вышло объявление на сайте продаж, хозяйке на WhatsApp пришло сообщение от потенциального покупателя. Девушка (судя по фото на аватарке) вежливо интересовалась состоянием шубы. Узнав, что качество отличное, а продается вещь за полцены, клиентка сразу, причем не торгуясь, решила купить товар.

«Только один нюанс, – предупредила покупательница. – Мы находимся в другом городе, в Актобе. Давайте оформим доставку через курьерскую службу СДЭК. Деньги перечислю вам прямо сейчас и оплачу также услугу курьера».

Немного позже моя знакомая получила новое сообщение со ссылкой на сайт
https:⁄⁄cdek.deliveryyc.online.

«Я оформила и оплатила! – радостно вещала девушка, желая поскорее примерить так понравившуюся ей шубу. – Можете получить деньги, зайдя по ссылке, и курьер свяжется с вами. Как заберете оплату, напишите».

Получив подробный инструктаж, супруги открыли интернет-страницу, на которой, чтобы получить причитающиеся за шубу средства, требовалось всего ничего – указать номер своей банковской платежной карты, а главное, защитный трехзначный код CVV, расположенный на ее оборотной стороне.

Заподозрив неладное, продавцы связались с юристом, который строго-настрого запретил им сообщать кому-либо банковские реквизиты. Дело в том, что правовед не понаслышке знал о случаях, когда некие лжепокупатели, получив дос­туп к чужому банковскому счету, мгновенно списывали с него все имеющиеся деньги.

Одной из наиболее популярных торговых площадок, где орудуют мошенники, является сервис
olx.kz, администраторы которого предупреждают: «Будьте бдительны! Ложная доставка». В связи с участившимися случаями обмана продавцов и покупателей на портале создан специальный раздел, где размещают статьи о видах киберпреступности и советы о том, как не попасть в неприятную ситуацию.

Чтобы украсть средства граж­дан, жулики создают сайты-двойники, названия которых и дизайн похожи на официальные аккаунты таких солидных организаций, как Казпочта, СДЭК, занимающихся отправлением корреспонденций, посылок и других грузов. К примеру, моим знакомым в течение нескольких дней поступил целый ряд предложений о покупке шубы посредством курьерской дос­тавки и оплаты на сайтах типа: https:⁄⁄cdekkz.audarum.site⁄track и других. К слову, ни один из этих порталов сейчас не открывается.

По оценкам экспертов, число людей, обманутых на просторах Интернета, растет с каждым днем. И вышеописанный способ кражи банковских данных, получивший в мировом пространстве название fishing (с английского – «рыбная ловля»), – лишь одна из многих актуальных на сегодня мошеннических схем.

Больше всего удручает, что привлечь к ответственности таких аферистов не представляется возможным. Как правило, сообщили мне в полиции Алматы, эти киберпреступники находятся за рубежом (граждане России, Кыргызстана и других стран СНГ). Они покупают у тамошних провайдеров сим-карты с казахстанскими номерами, создают сайты-двойники той же службы СДЭК или Казпочты и начинают охоту за чужими кошельками.

Сразу после того, как деньги попадают в руки злоумышленников, симки выбрасываются, лжесайты закрываются, и поминай как звали. Единственный шанс не попасться на удочку «фишера» – сразу отказываться от предложений по интернет-оплате и курьерской доставке товара.

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