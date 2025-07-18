Лучшего быка выбрали на конкурсе в Акмолинской области

Сельское хозяйство
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В Казахстане определили лучшего быка - абсолютного чемпиона среди всех пород и возрастных категорий крупного рогатого скота, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото организатора

Традиционный национальный конкурс среди мясных пород КРС состоялся 17-18 июля в рамках Дня поля - «Jańa Dala / Green Day ‘2025». Местом роведения масштабного мероприятия стали демонстрационные поля х АО «Агрофирма «Ақтық» в Целиноградском районе Акмолинской области. В конкурсе участвовали хозяйства из разных регионов Казахстана. Организатор мероприятия выступила казахстанская компания EXPO TIME.   

Решением компетентного международного жюри абсолютным чемпионом стал бык породы «ангус» по кличке Maverick из ТОО KAZBEEF LTD, хозяйствующего в Акмолинской области. Возраст чемпиона - 51 месяц,  вес - 970 кг. Руководителю хозяйства вручены ключи от новенького трактора.

Выбор абсолютного чемпиона среди быков стал кульминацией яркого и зрелищного соревнования животноводов-профессионалов республиканских палат мясных пород КРС : «ангус», «герефорд», «казахская белоголовая» и «калмыцкая».

В судейскую комиссию в составе трех человек вошли признанные эксперты из США, Великобритании и России.  

#конкурс #Акмолинская область #КРС #бык

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