Сколько получит победитель конкурса "Лучший педагог"

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По итогам республиканского этапа 64 победителям будут вручены свидетельство «Лучший педагог», нагрудный знак «Лучший педагог» и денежное вознаграждение в 1000 МРП – 3 450 000 тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

В конкурсе приняли участие штатные педагогические работники организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Претенденту нужно было иметь высокие достижения в педагогической деятельности и непрерывный педагогический стаж не менее 5 лет.

Конкурс проходил в 3 этапа: районный, областной, республиканский.

В 1-м этапе участвовал 961 педагог, из них на областной этап прошел 461 педагог.

Завершающий этап республиканского конкурса будет проводиться в ноябре текущего года.