Лучшие практики в сфере дополнительного образования представили в Астане

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова приняла участие в республиканском семинаре, посвященном лучшим практикам в сфере дополнительного образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В мероприятии приняли участие педагоги со всех регионов страны. В рамках семинара им были представлены лучшие практики в сфере дополнительного образования. Казахстанские центры разностороннего развития работают в самых разных направлениях: от технической и цифровой грамотности до художественно-эстетического развития детей и формирования у них критического мышления.

По поручению главы государства в этом году запланировано открытие 10 новых центров дополнительного образования. Всего в стране на сегодня насчитывается более 1600 внешкольных организаций, в которых действует порядка 380 видов кружков и секций. Посещают их свыше 3 млн юных казахстанцев.

В центре нового поколения Sana, принимавшем участников республиканского семинара, функционируют 45 секций и кружков. Различные дисциплины детям преподают около 100 педагогов. Тамара Дуйсенова положительно оценила работу центра и представленные здесь практики.