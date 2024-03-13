Лучшие практики в сфере дополнительного образования представили в Астане

Образование
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В мероприятии приняли участие педагоги со всего Казахстана

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова приняла участие в республиканском семинаре, посвященном лучшим практикам в сфере дополнительного образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В мероприятии приняли участие педагоги со всех регионов страны. В рамках семинара им были представлены лучшие практики в сфере дополнительного образования. Казахстанские центры разностороннего развития работают в самых разных направлениях: от технической и цифровой грамотности до художественно-эстетического развития детей и формирования у них критического мышления.

По поручению главы государства в этом году запланировано открытие 10 новых центров дополнительного образования. Всего в стране на сегодня насчитывается более 1600 внешкольных организаций, в которых действует порядка 380 видов кружков и секций. Посещают их свыше 3 млн юных казахстанцев.

В центре нового поколения Sana, принимавшем участников республиканского семинара, функционируют 45 секций и кружков. Различные дисциплины детям преподают около 100 педагогов. Тамара Дуйсенова положительно оценила работу центра и представленные здесь практики.

- Нынешнее время требует не только знаний, но и умения использовать их в повседневной жизни. Поэтому педагогическим сообществом был подготовлен проект Национального доклада, который нацелен на повышение качества образования. Особое внимание в нем уделяется личностному развитию ребенка. В этом деле важную роль играют центры дополнительного образования, которые совместно со школой участвуют во всестороннем развитии детей. В этом направлении у нас уже есть отличные практики, теперь стоит задача – широко распространить лучший опыт в другие центры, — отметила Тамара Дуйсенова.

 

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