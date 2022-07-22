Лучшие теннисисты мира – в столице Казахстана. Нур-Султан примет турнир ATP 500

После решения ATP о переносе China Open из Пекина в Нур-Султан столица Казахстана примет свой первый в истории турнир ATP 500 в период с 1 по 9 октября 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

ATP 500, третий по значимости турнир мужского тенниса после Большого шлема и ATP Masters 1000, пройдет в Национальном теннисном центре в Нур-Султане, который располагает 24 всесезонными кортами.

«Я рад, что ATP доверила Казахстану право проведения этого престижного международного турнира. Решение ATP обратиться к нам как к приоритетному кандидату на проведение турнира серии ATP Tour 500 является еще одним подтверждением верности выбранной нами стратегии по использованию передового мирового опыта для развития тенниса в Казахстане», – сказал президент Федерации тенниса Казахстана, вице-президент Международной теннисной федерации (ITF) Булат Утемуратов.

Высокий статус турнира означает, что на Astana Open ожидается сильный состав участников, в том числе из топ-10 лучших теннисистов мира.

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уже заявился на Astana Open ATP 500. Медведев выиграл Открытый чемпионат США, был финалистом трех турниров Большого шлема, а также завоевал трофей на Итоговом турнире ATP в 2020 году.

«Еще в 2020 году Казахстан получил однолетнюю лицензию для расширения игровых возможностей и изучения новых рынков для профессионального тенниса. Мы провели два турнира серии ATP 250 в 2020 и 2021 годах. Два года спустя мы получили право на проведение турнира серии ATP 500. Примечательно, что этот турнир проходит в знаменательный для нас год – наша теннисистка Елена Рыбакина показала выдающийся результат, одержав свою первую и историческую для страны победу на Уимблдоне, и в этом же году федерации исполняется 30 лет», — добавил Утемуратов.

Миссия ATP как глобального руководящего органа мужского профессионального тенниса состоит в том, чтобы служить теннису. От Кубка ATP в Австралии до Европы, Америки и Азии звездные игроки сражаются за титулы и очки рейтинга ATP на турнирах ATP Masters 1000, 500 и 250, а также турнирах Большого шлема. Все дороги ведут к Nitto ATP Finals, престижному финалу сезона, который проходит в Турине, Италия. В турнире участвуют только 8 лучших в мире квалифицированных игроков в одиночном и парном разрядах, а также проводится официальное признание первого места в мире ATP по итогам года, что является высшим достижением в теннисе.