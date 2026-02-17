Лучших студентов колледжей определят в Казахстане

Дана Аменова
Конкурс пройдет в три этапа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане стартовал республиканский конкурс «ТОП-100 студентов колледжей РК», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По информации ведомства, масштабный проект поможет найти студентов, которые выделяются знаниями, профессиональным мастерством и активной жизненной позицией, и рассказать об их достижениях на всю страну.

Конкурс поможет повысить престиж рабочих профессий, укрепить имидж системы технического и профессионального образования, раскрыть лидерский потенциал молодежи и открыть перед ней реальные перспективы профессионального роста.

В проекте могут участвовать студенты колледжей из всех регионов страны. Кандидатами приглашают стать победителей и участников чемпионатов WorldSkills и конкурсов профмастерства, лидеров студенческого самоуправления и волонтерских движений, авторов инновационных идей и стартап-проектов, призеров научных конференций, олимпиад и спортивных соревнований, а также активных участников творческих коллективов.

Студенты, победившие в этом конкурсе за последние три года, участвовать повторно не могут.

«Конкурс пройдет в три этапа. Первый представляет собой отбор внутри колледжа. Каждый колледж может выдвинуть не более 5 кандидатов. На этом этапе оценивают успехи в учебе, профессиональные достижения и общественную активность претендентов. Второй этап проходит на региональном уровне. От каждой области и города республиканского значения отбирают 10 лучших кандидатов, чьи достижения проходят комплексную оценку. Третий этап завершается республиканским финалом», – пояснили в министерстве.

Там же добавили, что итоговый отбор пройдет на интернет-ресурсе «Top-100 Students», где и определят 100 лучших студентов колледжей страны.

