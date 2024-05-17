«Ұлы дала жорығы»: фильм об уникальном конном марафоне презентовали в Астане

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Айман Аманжолова
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Презентация документального фильма о конном марафоне-байге «Ұлы дала жорығы» состоялась в Астане. Данный марафон проводится ежегодно с 2022 года при поддержке партии AMANAT, Министерства туризма и спорта. Организаторами являются Ассоциация национальных видов спорта РК и входящая в ее состав Федерация конного спорта «JORYQ»

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Фильм повествует о марафоне-байге «Ұлы дала жорығы», прошедшем в 2023 году, участники которого преодолели 1300 километров от Астаны до Туркестана. Марафон был разделен на 14 этапов, в нем приняли участие по одной команде из 19 регионов страны.

По итогам второго марафона абсолютным чемпионом стала команда области Жетысу, которая прошла 1300 километров за 93 часа 47 минут 43 секунды. Помимо этого, всадник из Мангистауской области Магжан Абдолулы установил мировой рекорд, преодолев 50 километров за рекордные 1 час 33 минуты.

Исполнительный секретарь AMANAT Даулет Карибек отметил, что партия на системной основе поддерживает инициативы, направленные на развитие национальных видов спорта, а также популяризацию национального культурного и исторического наследия.

«Стартовавшая при поддержке главы государства байга «Ұлы дала жорығы» вносит огромный вклад не только в развитие национального спорта, но и в укрепление национальной идентичности и национального духа. Марафон также поддерживает председатель партии AMANAT Ерлан Жаканович Кошанов. После старта проекта в обществе, особенно среди молодежи, растет интерес к лошадям, к национальному спорту. Можно сказать, что лошадь стала нашим национальным брендом. Убежден, что документальный фильм станет предвестником будущих художественных фильмов, привлечет внимание людей к байге и внесет вклад в сохранение нашей самобытности», – сказал Даулет Карибек.

Кинокартина показывает, как наездники готовились к соревнованиям, преодолевали трудности и стремились к победе. Фильм возрождает национальный дух, соединяя номадический опыт прошлого казахов и горизонты будущего современного Казахстана.

В ходе фильма участники конного марафона делились своими историями и неподдельными эмоциями, отмечая, что проделанный путь позволил им проникнуться духом Великой степи и окунуться в настоящий мир кочевников.

«Мы проводим этот уникальный марафон уже третий год подряд. «Ұлы дала жорығы» включен в программу 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут осенью в нашей стране, таким образом, этот проект уже выходит на международный уровень. Мы надеемся, что благодаря этому проекту в нашей стране будет планомерно развиваться национальный спорт и искусство верховой езды в целом», - подчеркнул президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

Среди гостей, посетивших презентацию документального фильма – участники прошлогоднего забега, представители спортивной общественности, депутаты Парламента, общественные деятели, представители иностранного дипломатического корпуса и др. Отметим, что уже в это воскресенье стартует третий марафон-байге «Ұлы дала жорығы» по маршруту Павлодар – Астана.

Документальный фильм «Ұлы дала жорығы» был снят компанией «Black&White». Партнерами проекта являются АО «Самрук-Қазына» и Фонд поддержки спорта «Sport Qory».

Напомним, что Республиканская федерация «JORYQ» входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав Ассоциации входят федерации байге, көкпар, аударыспақ, асық ату, садақ ату, жамбы ату, теңгеілу, құсбегілік и др. Возглавляет Ассоциацию национальных видов спорта РК известный предприниматель, меценат, председатель попечительского совета Общественного фонда «Altyn Qyran Foundation» Исламбек Салжанов.

 

#казахстан #марафон #лошадь #байге #бренд

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