По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева разработан ряд конкретных мер, которые уже в ближайшие месяцы помогут нашему населению решить свои проблемы с жильем

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова рассказала подробности по расширению жилищных программ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По ее словам, в этом году около 33 тыс. молодых семей подали заявления на участие в программе «Наурыз Жұмыскер», но победителями стали лишь около 8 тыс.

«Теперь тем, кто ранее участвовал в этой программе, будет предоставлена возможность получить займы дополнительно. Выдача начнется до 1 января 2026 года. Это будут кредиты на первичное жилье, построенное отечественными застройщиками в чистовой отделке. Также будет возобновлена программа «Әскери баспана», в рамках которой получатели текущих жилищных выплат будут иметь возможность справить новоселье уже в этом году в готовых квартирах. Военнослужащие будут приобретать преимущественно на вторичном рынке. Но в рамках мер по стимулированию экономики продавцам таких квартир будут предложены дополнительные условия по приобретению уже более качественного жилья для расширения жилплощади, — сказала председатель правления АО «Отбасы банк».

Данные меры позволят уже в этом году значительно увеличить количество людей, которые справят новоселье. По поручению Главы государства все меры направлены на улучшение качества жизни и на обеспечение доступности жилья не только для социально-уязвимых слоев населения, где мы делаем отдельные программы и работаем по программам «Бакытты отбасы», «Шаңырақ», – но и для граждан, у которых никогда не было собственного жилья и которые впервые смогут стать владельцами квартир в 2025–2026 годах»