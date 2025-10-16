Ляззат Ибрагимова: расширяются программы, позволяющие получить собственное жилье

Правительство
653
Венера Баталова
корреспондент

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева разработан ряд конкретных мер, которые уже в ближайшие месяцы помогут нашему населению решить свои проблемы с жильем

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова рассказала подробности по расширению жилищных программ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По ее словам, в этом году  около 33 тыс. молодых семей подали заявления на участие в программе «Наурыз Жұмыскер», но победителями стали лишь около 8 тыс.

«Теперь тем, кто ранее участвовал в этой программе, будет предоставлена возможность получить займы дополнительно. Выдача начнется до 1 января 2026 года. Это будут кредиты на первичное жилье, построенное отечественными застройщиками в чистовой отделке. Также будет возобновлена программа «Әскери баспана», в рамках которой получатели текущих жилищных выплат будут иметь возможность справить новоселье уже в этом году в готовых квартирах. Военнослужащие будут приобретать преимущественно на вторичном рынке. Но в рамках мер по стимулированию экономики продавцам таких квартир будут предложены дополнительные условия по приобретению уже более качественного жилья для расширения жилплощади, — сказала председатель правления АО «Отбасы банк».

Данные меры позволят уже в этом году значительно увеличить количество людей, которые справят новоселье. По поручению Главы государства все меры направлены на улучшение качества жизни и на обеспечение доступности жилья не только для социально-уязвимых слоев населения, где мы делаем отдельные программы и работаем по программам «Бакытты отбасы», «Шаңырақ», – но и для граждан, у которых никогда не было собственного жилья и которые впервые смогут стать владельцами квартир в 2025–2026 годах»

#жилье #программы #Отбасы банк

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Впервые в заседании Совета директоров АО «Самрук-Қазына» уч…
На какие комуслуги ввели мораторий на повышение цен
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп прод…
В правительстве смягчили для МСБ переход на новый Налоговый…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]