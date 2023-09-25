Любимому писателю миллионов Акиму Тарази – 90

С юбилеем, мэтр!

Творческий вечер в честь знаковой даты состоялся в Государственном академическом музыкальном театре имени К. Куанышбаева.

«Толғауы тоқсан Тарази» – так символично и звучно назывался вечер почитателей таланта драматурга.

На мероприятии присутствовали председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким Астаны Женис Касымбек, депутаты Сената и Мажилиса, известные общественные деятели, писатели, поэты, деятели культуры страны – известные артисты, представители интеллигенции и ученики писателя.

Поздравительное письмо от Президента РК К. Токаева зачитал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

«Народ хорошо знает и уважает Вас как выдающегося писателя, талантливого драматурга, общественного деятеля, трудолюбивого и благородного человека. Ваш вклад в золотой фонд отечественной литературы и популяризацию национальной культуры и кино огромен. В своих произведениях, в которых каждое слово, как вшитый узор, вы поднимаете важные темы, обрамляя философские воп­росы в новую форму, отражая бесконечность мысли. Ваши герои реальны, образы реалистичны, вас волнуют проблемы человечества. Желаю Вам всегда быть на волне истинной народной любви и уважения, крепкого Вам здоровья и благополучия в семье», – говорится в поздравительном письме.

Маулен Ашимбаев также адресовал теплые слова пожелания юбиляру и от себя лично, а также по казахскому обычаю накинул на плечи аксакала чапан. Со сцены в этот вечер звучали народные кюи и песни, артисты театра представили отрывок из драмы «Махамбет» по сценарию Акима Тарази, где главную роль мастерски исполнил актер Куандык Кыстыкбаев.

Собравшиеся зрители отметили высокий уровень организации вечера, с удовольствием фотографировались у стендов, посвященных писателю.

– На концерт мы пришли с друзь­ями. Аким Тарази – один из моих любимых авторов, и я хотела увидеть все своими глазами. Очень понравилась атмосфера, праздничная, добрая, удалось увидеть и любимого автора. Бенефис удался на славу, – поделилась Айгерим Молдабаева, жительница столицы.

Среди тысяч строк

Также поклонники творчества писателя встретились на международной научно-практической конференции «Мир Акима Тарази: литература, театр, кино и педагогика», организованной Казахским национальным университетом искусств. Модератором встречи выступил генеральный директор «Қазақ газеттері» академик Дихан Камзабекулы, а участниками – коллеги по писательскому цеху из разных стран, актеры, общественные деятели. Работа конференции, посвященной 90-летию выдающегося писателя, драматурга, киносценариста, обладателя звания «Қазақстанның Еңбек Ері», лауреата Государственной премии Респуб­лики Казахстан и Международной литературной премии имени Франца Кафки, профессора, была насыщенной и интересной.

Фойе главного книжного хранилища страны встречало гостей фотовыставкой. В застывших кад­рах мгновения, в которых можно увидеть жизнь и творчество выдающегося автора современности. Вот молодой Аким – учитель сельской школы, а здесь он уже автор произведений, по сценариям которого снимают фильмы и ставят спектакли. С коллегами, друзьями, семьей, официальными лицами… Фотовернисаж удачно дополняла книжная выставка произведений Акима Тарази.

Слова поздравления от министра культуры и информации Аиды Балаевой озвучил заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации Данияр Алиев.

– Я с большим почтением отношусь к Акиму Уртаевичу, мы выросли на его произведениях, наше становление как личности происходило благодаря героям книг наших литераторов, – сказал в своем выступлении народный артист РК Тунгышбай Жаманкулов. Также актер поделился воспоминанием из детства, связанным с предками Акима Тарази.

– В нашем ауле был небольшой холм, на который нам не разрешали наступать взрослые, и сами они учтиво обходили его. Мне дед рассказал, что этот холм – остатки от разрушенной мечети, которую в годы атеизма разрушила советская власть, которую когда-то построил дед писателя Ашим. Мой ата вспоминал, что сломать мечеть удалось не сразу. По разным необъяснимым причинам техника, направленная для разрушения храма, ломалась. Потребовалось несколько заходов, чтобы стены мечети упали. И то сравнять с землей ее не удалось, так и остался холм от бывшей аульной мечети.

Добрые слова пожеланий высказали также писатель, драматург Елен Алимжан, публицист, переводчик Любовь Шашкова, доктор филологичеких наук, академик Шерубай Курманбайулы.

С произведениями Акима Тарази турецкие читатели знакомы благодаря переводчику, писателю и ученому Ашуру Оздемиру.

– Аким Тарази – писатель высокого уровня. Я всегда перевожу его книги с удовольствием, узнавая для себя много нового. Необходимо повсеместно популяризировать его творчество по всей Центральной Азии. Аким – писатель всего Алаша, и должен быть писателем всего человечества, – отметил Ашур Оздемир.

С пожеланиями от имени коллег из Узбекистана выступил писатель, драматург Жавлон Жовлиев.

Некоторые гости поздравляли именинника онлайн. Свое почтение и восхищение таланту юбиляра высказали Мелике Йыландил – магистрант университета Анкары, Мухаммед Рия – переводчик, заведующий кафедрой русского языка при Асуанском университете и другие.

Работа конференции продолжалась весь день. Желающие могли принять участие в мастер-классах от литераторов, переводчиков, писателей.