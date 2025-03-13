Люблю свою работу

Она отчетливо помнит свой первый рабочий день – 4 марта 1975 года, когда девушку направили в заводскую лабораторию, где ее встретили опытные сотрудники. К слову, окончив школу, она без раздумий решила пойти на это предприятие, слава о котором тогда гремела на весь бывший СССР.

Галина с теплотой вспоминает своего первого наставника – Чепуренко Идею Григорьевну, которая и предопределила ее будущую рабочую профессию. Видя интерес девушки к производственным процессам, она рекомендовала руководству завода направить ее в Учебный комбинат, осваивать профессию машиниста крана. С тех пор Галина каждый день поднимается на высоту в восемь метров, уверенно управляя любимой техникой.

Примечательно, что с первых дней у Галины Дмитриевны не было никакого страха, она, работая с грузами до 12 тонн, быстро стала настоящим мастером своего дела. В этой работе важны высочайшая ответственность, внимательность, дисциплина, аккуратность и усидчивость. Крановщик всегда должен следить за тем, что происходит внизу, где ситуацию контролирует стропальщик, который управляет процессом погрузки и выгрузки.

– Люблю свой кран, на котором работаю более тридцати лет. Как только услышу небольшой скрип или почувствую неполадки, сразу вызываю слесаря, который осмотрит его, смажет, подтянет, где надо, – и работаем дальше. Моя «ласточка» никогда меня не подводит. Кстати, сын, которого я хотела научить работать на кране, посидел как-то пять минут в кабине и поспешил оттуда со словами: «Спасибо, мамочка, можно я буду работать в другом месте», – смеется Галина.

Как отмечает бывший начальник арматурного цеха Виктор Чехонадский, который сегодня находится на заслуженном отдыхе, Галина Дмитриевна – очень дисциплинированный и ответственный работник, для которого всегда на первом месте техника безопасности.

– Она как один из лидеров цеха умеет поддерживать в коллективе атмосферу заинтересованности в достижении пос­тавленных целей. Галина из тех, кто ходит на работу с большим удовольствием! – отмечает он.

Стоит сказать, что в арматурном цехе ей пришлось несколько лет работать на станках, так что наша героиня имеет две рабочие квалификации. А на вопрос, чем объяснить преданность своему заводу, отвечает, что она из семьи потомственных железнодорожников. Ее дедушка с бабушкой и родители всю жизнь проработали на железной дороге.

– С детства мне было привито уважение к рабочей профессии. Горжусь, что продолжила семейную рабочую динас­тию уже в третьем поколении. Отец и мама всегда нам говорили, что не надо прыгать как кузнечики с одного места на другое. Выбрал дело по душе – работай на одном месте, – вспоминает Галина Дмитриевна наказ своих родителей. Теперь она служит примером для своей дочери, которая трудится в одной из компаний Алматы более 15 лет.

Оглядываясь назад, наша героиня с уверенностью говорит, что ни разу не пожалела о том, что пришла на этот завод, который стал для нее вторым домом. Так было и в самый сложный период становления нашей независимости, когда экономика перестраивалась на рыночные рельсы. Многие ушли в тот момент, но большинство рабочих остались, потому что поверили руководству. Можно сказать, что благодаря крепкой вере в будущее и преданности АЗМК, самоотверженной работе таких ветеранов сегодня завод крепко стоит на ногах и участвует в крупных международных проектах.

Галина Норкина была передовиком производства и в советское время, является одним из достойных представителей рабочего класса и в независимом Казахстане. Это пример преданности своему коллективу, добросовестного отношения к делу, самосовершенствования и дисциплины. Она не только мастер своего дела, но и замечательный человек, готовый всегда прийти на помощь, поделиться опытом с молодыми рабочими и поддержать добрым словом.

– Думаю, что мы не ошиблись, оставшись преданными своему заводу. Мы не бросили его в сложные времена. Я люблю свой завод. Мне дорог каждый уголок нашей территории. Зимой и летом у нас зеленые ели, весной цветут тюльпаны, летом благоухают розы, осенью приходит черед хризантем. Я всегда с удовольствием иду на работу, – говорит Галина Дмитриевна.

Как оказалось, она предпочитает работать в первую смену, которая начинается в восемь утра. Каждый день в шесть часов она уже находится на проходной. На вопрос, почему так рано приходит на работу, говорит, что привыкла все делать с чувством, толком и расстановкой. Надо пройти медицинский осмотр, провести тщательный осмотр крана и сделать запись в журнале технического состояния оборудования, но самое главное – попить утренний чай со своими коллегами. Этой традиции они следуют не одно десятилетие. Теперь ее слова про то, что завод для нее второй дом, обретают истинный смысл.

– Для меня наш завод – это прежде всего большой и дружный коллектив. Мы все живем как одна большая семья. У нас созданы все условия для того, чтобы отдохнуть после рабочего дня. Есть заводской продуктовый магазин, бассейн, сауна, фитнес-зал, каждую пятницу – ярмарка фермерской продукции, – рассказывает Галина Норкина.

Мастер своего дела гордится тем, что продукция завода нужна обществу, всей стране. Она используется при строительстве мостов, переходов, дорожных развязок, на которые наша героиня всегда с удовольствием смотрит в Алматы и других регионах.

Стоить отметить, что накануне Международного женского дня на заводе чествовали всех женщин большого коллектива. В этот день наша героиня получила поздравление от Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент поздравил машиниста крана арматурного цеха, почетного дорожника РК с 50-летним трудовым стажем на Алматинском заводе мостовых конструкций. Руководство завода высоко оценило вклад Галины Норкиной в развитие родного предприятия, где она пользуется авторитетом и уважением. Было отмечено, что ее жизнь – образец трудолюбия, ответственности, честного служения своему делу. Заслуженной наградой стали ключи от автомашины, и это стало для Галины Дмитриевны большим сюрпризом.

Как призналась Галина Норкина, она не представляет себя без заводского гула и суеты, полна энергии и готова вносить свой вклад в производство, делиться опытом и знаниями с молодежью.