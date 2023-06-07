Любовь как профилактика

Свежий выпуск
267
Юлия Миленькая, Алматы

Позитивное психологическое окружение ребенка уменьшает риски возникновения у него во взрослой жизни эмоциональной холодности – одного из типичных признаков шизофрении.

Недавно международное медицинское сообщество отметило Всемирный день шизофрении, призванный повысить осведомленность общества о проблемах людей, которые живут с одним из самых тяжелых психических расстройств в мире. По данным ВОЗ, каждый восьмой житель планеты (970 млн человек) имеет то или иное расстройство психики. В то же время психические заболевания принято считать редкостью, чем-то исключительным, хотя статистика говорит об обратном.

Первичная заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами без употребления психоактивных веществ за 2022 год по республике составила 11 468 человек (в 2021-м – 9 924). Из них с диагнозом шизофрения зарегистрировано 577 человек (в 2021-м – 532). По состоянию на 31 декабря 2022 года количество состоящих на динамическом наблюдении с психическими и поведенческими расстройствами без употребления психоактивных веществ – 193 277 человек (в 2021-м – 189 914) по респуб­лике, из них с диагнозом шизофрения – 38 435 граждан (в 2021-м – 38 247).

Согласно проведенному осенью 2022 года социологическому опросу среди 1 200 жителей Казахстана в возрасте от 18 лет, основными симптомами шизофрении наши соотечественники считают галлюцинации, переменчивость настроения, раздвое­ние личности, навязчивые идеи, агрессию. И это так называемые в медицине позитивные симптомы. При этом гораздо меньше людей знает, что к симптомам шизофрении относятся также негативные: эмоциональная отстраненность, склонность к суициду, нарушение сна, равнодушие к жизни, ступор.

– По статистике не более 25–30% лиц, больных шизофренией, представляют опасность для окружающих. Такие люди могут выказывать агрессию, но это случается редко, и зачастую они направляют ее на самих себя, на семью, на близких. Обыч­но шизофреник если и идет на противоправное деяние, то в состоянии опьянения или в поис­ках психотропных веществ, – рассказывает президент респуб­ликанского общественного объединения «Ассоциация специалистов, работающих в сфере психического здоровья», – доктор медицинских наук, профессор Сагат Алтынбеков.

Как известно, после перенесенной коронавирусной инфекции около 50% людей страдали депрессией. Шизофрения же не связана ни с катаклизмами, ни с депрессиями, однако эта болезнь остается одной из самых неизлечимых, инвалидизирующих.

По словам врача-психиатра высшей категории, заведующей женским клиническим отделе­нием Республиканского научно-практического центра психического здоровья Айгуль Ембергеновой, дебют шизофрении – поздний подростковый период, раннее начало молодого возраста, 18–25 лет. Средний возраст – 35–40 лет. В целом при хорошем лечении продолжительность жизни таких людей достаточно большая.

– Родителей и родственников должен насторожить тот факт, если их активный и быстрый ребенок вдруг ни с того ни с сего «закрылся», не изъявляет желание ни с кем общаться. Это один из признаков негативного симптомокомплекса. И здесь нужно обращаться к специалистам до присоединения продуктивной симптоматики, – предупреждает врач.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии Казахского национального медицинского университета, психиатр-психотерапевт высшей категории Бельгибай Шахметов отмечает, что больных шизофренией сегодня достаточно много и они разные. Истинно больные, безусловно, выглядят неадекватными, особенно в период обострения. Но есть и периоды ремиссии, когда в значительной мере такие люди адекватны, некоторые из них даже создают шедевры в той или иной области. Описаны случаи, когда философ Ницше, художник Ван Гог и масса других знаковых личностей в истории, больных шизофренией, оставили свой след в культуре народов.

Провокация и предупреждение

Говоря о шизофрении, возникает вопрос: можно ли предотвратить это заболевание у сегодняшнего ребенка в его завтрашней взрослой жизни? Специалисты единогласно заявляют, что какая-то специальная профилактика отсутствует. Но есть общие принципы охраны и укрепления психического здоровья.

– Так, к женщине в период ее беременности нужно относиться очень бережно, аккуратно, на ее плод не должны влиять и различные инфекции, – говорит профессор Бельгибай Шахметов. – Да, генетика тоже имеет место. Исключить ее нельзя. Мы знаем, что наследственность влия­ет на развитие шизофрении, но не является основополагающей в этом процессе.

По словам эксперта, существуют как провоцирующие заболевание факторы, так и предупреждающие. Важен со­циально-психологический фактор. Как известно, один из признаков шизофрении – эмоциональная холодность, которая может достигать степени эмоциональной тупости. Поэтому очень важно в семье формировать здоровый климат – эмоциональное и физическое тепло родных положительно влияет на психическое здоровье ребенка.

– Масса людей гибнет от голода, но еще больше гибнет от недостатка любви. Кто измеряет любовь? Исследования показывают: там, где ребенок не получал эмоционального тепла, у него другая жизнь. Будущие преступники и психопаты формируются в семьях, где нет любви, – уверен Бельгибай Шахметов.

Медицинские специалисты говорят, что поддержка близких, возвращение в общество и квалифицированная помощь – главные ключи к выздоровлению пациентов. При правильно оказанной помощи можно добиться длительной ремиссии и существенного улучшения качества жизни больных.

– Методы лечения шизофрении включают в первую очередь медикаментозное лечение, а также семейную и когнитивно-поведенческую терапии, психосоциальную реабилитацию, – уточняет профессор Сагат Алтынбеков. – Последняя подразумевает, что общество должно принимать таких людей и помогать им адаптироваться. Социум и семья могут в прямом смысле спасать жизни и здоровье людей с нарушением психического здоровья, просто больше узнавая об их особенностях и не отстраняясь от них. Если следовать предписаниям психиатра и заботиться о здо­ровье, то шансы на качественную жизнь пациентов увеличиваются.

Специалист также отметил, что сегодня в лечении шизофрении используются современные препараты третьего поколения, которые социализируют пациентов, помогают им жить полноценной жизнью. На практике используется и препарат, который принимается один раз в месяц. Так, в течение года и более пациенты принимают его, при этом успешно трудятся и взаимодействуют с обществом.

Врач-психиатр высшей категории Айгуль Ембергенова добавляет, что при правильно подобранном лечении у пациентов с шизофренией достаточно долго сохраняются когнитивные функции (память, внимание), они могут работать на хороших позициях в различных сферах деятельности, жениться, иметь детей.

Как отмечают эксперты, никто из нас не застрахован от этого заболевания и никто точно не знает истинную его причину, несмотря на многочисленные исследования. Психические расстройства – тема, требующая активного обсуждения и развенчания стереотипов, из-за которых люди не торопятся обращаться за профессиональной помощью, заметив проблемы с психикой у себя или близких, и запускают свое состояние.

– Больные шизофренией не должны быть изолированы от общества. Если их изолировать, они никогда не вылечатся, – вынес вердикт Сагат Алтынбеков. – Задача врачей и близких па­циентов – создать для них такие условия, в которых они не будут ощущать себя изгоями. Увы, со времен Советского Союза сформировалась стигма и дискриминация таких людей, которая порой проявляется и сегодня. Мол, если попал «на Каблукова» (Центр психического здоровья города Алматы, находящийся на улице Кекилбайулы (бывшая улица Каблукова). – Авт.), то назад дороги нет. Сейчас же люди начинают социализироваться в обществе, получают бесплатное лечение и успешно его проходят. При этом учет таких людей ведется анонимно.

На сегодня в Казахстане развивается служба медицинской реабилитации. В некоторых городах построены лечебные учреждения, в которых пациенты проходят амбулаторное лечение.

– В области психиатрии до сих пор имеется недостаточное количество специалистов. Но если в 2016 году мы насчитывали 30 молодых специалистов, то сегодня их 152. Ведется работа над снижением дефицита кадров и в сельской местности, – говорит Сагат Алтынбеков. – Однако имеет место недостаточное финансирование лекарственного обеспечения. А ведь в тех областях, где есть достаточно медикаментов, и результаты у пациентов намного лучше.

Эксперт также обращает внимание на то, что на сегодня в 82 амбулаторных городских поликлиниках и 203 сельских работают кабинеты и первичные центры психического здоровья. Все они были выведены из-под патроната психических диспансеров.

#здравоохранение #медицина #ВОЗ #шизофрения

Популярное

Все
В Казахстане сложилась до неприличия дикая юридическая ситуация с международными похищениями детей
Об успехах и способах решения в Кызылординской области проблем рассказал на брифинге в СЦК аким региона Нурлыбек Налибаев.
В Казахстане по поручению Главы государства разрабатывается Комплексный план развития машиностроения
Предприниматели Восточного Казахстана вынуждены упрощать меню для малышей из-за низкой платы за питание в детских садах
Цель по двукратному снижению уровня инфляции становится все более труднодостижимой на фоне сохранения внутренних проинфляционных факторов
Сегодня в Астане начинается первый Astana International Forum
В поисках старины глубокой
Иссушающая жажда
Сделать мир лучше
Комфортно людям и деньгам
Мода на этнику
Барс Диего агитирует за ЗОЖ
До второго чтения
Искры страсти
Закон Республики Казахстан
У нас нет другой планеты
Распоряжение Главы государства
Солнечный удар
По заказу родителей, по желанию детей
Скучать не придется!
Искусство становится все ближе, проникает настолько глубоко, что порой даже не понимаешь, а готов ли ты на такую близость?..
За учебный год алматинские школьники сдали на переработку полторы тысячи тонн отходов
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
В какое время суток ЕНТ сдают лучше, поделились в Миннауки
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
СЭЗ станут частью таможенной территории ЕАЭС
Даже в баню сходишь только раз в 2 недели – депутат Саиров о доходах казахстанцев
Когда восстановят водоснабжение в Астане, рассказал Касымбек
Как столица готовится к празднованию Дня государственных символов (фото)
В Правительстве рассмотрели ход исполнения ряда поручений президента
Банк и кредит. Как бы басня
На ТЭЦ-2 Темиртау срывают сроки планового ремонта – Комитет энергонадзора
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
Информацию о сокращении количества бригад скорой помощи опровергли в ССМП Астаны
Медоборудование Центра педиатрии устарело и технически и морально – депутат Альназарова
В Астане открылся сезон автомотоспорта
Жильцы талгарских двухэтажек, много лет вынужденные обходиться без центрального отопления, не могут добиться от местных властей решения этой застарелой проблемы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Вокруг да около науки
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Дело о спецЦОНах передано в суд
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
Группу домушников задержали в Алматы
Почему Токаев ездил на парад в Москву
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы

Читайте также

Здоровье – на первом месте
Скучать не придется!
По заказу родителей, по желанию детей
У нас нет другой планеты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]