Любовь как профилактика

Недавно международное медицинское сообщество отметило Всемирный день шизофрении, призванный повысить осведомленность общества о проблемах людей, которые живут с одним из самых тяжелых психических расстройств в мире. По данным ВОЗ, каждый восьмой житель планеты (970 млн человек) имеет то или иное расстройство психики. В то же время психические заболевания принято считать редкостью, чем-то исключительным, хотя статистика говорит об обратном.

Первичная заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами без употребления психоактивных веществ за 2022 год по республике составила 11 468 человек (в 2021-м – 9 924). Из них с диагнозом шизофрения зарегистрировано 577 человек (в 2021-м – 532). По состоянию на 31 декабря 2022 года количество состоящих на динамическом наблюдении с психическими и поведенческими расстройствами без употребления психоактивных веществ – 193 277 человек (в 2021-м – 189 914) по респуб­лике, из них с диагнозом шизофрения – 38 435 граждан (в 2021-м – 38 247).

Согласно проведенному осенью 2022 года социологическому опросу среди 1 200 жителей Казахстана в возрасте от 18 лет, основными симптомами шизофрении наши соотечественники считают галлюцинации, переменчивость настроения, раздвое­ние личности, навязчивые идеи, агрессию. И это так называемые в медицине позитивные симптомы. При этом гораздо меньше людей знает, что к симптомам шизофрении относятся также негативные: эмоциональная отстраненность, склонность к суициду, нарушение сна, равнодушие к жизни, ступор.

– По статистике не более 25–30% лиц, больных шизофренией, представляют опасность для окружающих. Такие люди могут выказывать агрессию, но это случается редко, и зачастую они направляют ее на самих себя, на семью, на близких. Обыч­но шизофреник если и идет на противоправное деяние, то в состоянии опьянения или в поис­ках психотропных веществ, – рассказывает президент респуб­ликанского общественного объединения «Ассоциация специалистов, работающих в сфере психического здоровья», – доктор медицинских наук, профессор Сагат Алтынбеков.

Как известно, после перенесенной коронавирусной инфекции около 50% людей страдали депрессией. Шизофрения же не связана ни с катаклизмами, ни с депрессиями, однако эта болезнь остается одной из самых неизлечимых, инвалидизирующих.

По словам врача-психиатра высшей категории, заведующей женским клиническим отделе­нием Республиканского научно-практического центра психического здоровья Айгуль Ембергеновой, дебют шизофрении – поздний подростковый период, раннее начало молодого возраста, 18–25 лет. Средний возраст – 35–40 лет. В целом при хорошем лечении продолжительность жизни таких людей достаточно большая.

– Родителей и родственников должен насторожить тот факт, если их активный и быстрый ребенок вдруг ни с того ни с сего «закрылся», не изъявляет желание ни с кем общаться. Это один из признаков негативного симптомокомплекса. И здесь нужно обращаться к специалистам до присоединения продуктивной симптоматики, – предупреждает врач.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии Казахского национального медицинского университета, психиатр-психотерапевт высшей категории Бельгибай Шахметов отмечает, что больных шизофренией сегодня достаточно много и они разные. Истинно больные, безусловно, выглядят неадекватными, особенно в период обострения. Но есть и периоды ремиссии, когда в значительной мере такие люди адекватны, некоторые из них даже создают шедевры в той или иной области. Описаны случаи, когда философ Ницше, художник Ван Гог и масса других знаковых личностей в истории, больных шизофренией, оставили свой след в культуре народов.

Провокация и предупреждение

Говоря о шизофрении, возникает вопрос: можно ли предотвратить это заболевание у сегодняшнего ребенка в его завтрашней взрослой жизни? Специалисты единогласно заявляют, что какая-то специальная профилактика отсутствует. Но есть общие принципы охраны и укрепления психического здоровья.

– Так, к женщине в период ее беременности нужно относиться очень бережно, аккуратно, на ее плод не должны влиять и различные инфекции, – говорит профессор Бельгибай Шахметов. – Да, генетика тоже имеет место. Исключить ее нельзя. Мы знаем, что наследственность влия­ет на развитие шизофрении, но не является основополагающей в этом процессе.

По словам эксперта, существуют как провоцирующие заболевание факторы, так и предупреждающие. Важен со­циально-психологический фактор. Как известно, один из признаков шизофрении – эмоциональная холодность, которая может достигать степени эмоциональной тупости. Поэтому очень важно в семье формировать здоровый климат – эмоциональное и физическое тепло родных положительно влияет на психическое здоровье ребенка.

– Масса людей гибнет от голода, но еще больше гибнет от недостатка любви. Кто измеряет любовь? Исследования показывают: там, где ребенок не получал эмоционального тепла, у него другая жизнь. Будущие преступники и психопаты формируются в семьях, где нет любви, – уверен Бельгибай Шахметов.

Медицинские специалисты говорят, что поддержка близких, возвращение в общество и квалифицированная помощь – главные ключи к выздоровлению пациентов. При правильно оказанной помощи можно добиться длительной ремиссии и существенного улучшения качества жизни больных.

– Методы лечения шизофрении включают в первую очередь медикаментозное лечение, а также семейную и когнитивно-поведенческую терапии, психосоциальную реабилитацию, – уточняет профессор Сагат Алтынбеков. – Последняя подразумевает, что общество должно принимать таких людей и помогать им адаптироваться. Социум и семья могут в прямом смысле спасать жизни и здоровье людей с нарушением психического здоровья, просто больше узнавая об их особенностях и не отстраняясь от них. Если следовать предписаниям психиатра и заботиться о здо­ровье, то шансы на качественную жизнь пациентов увеличиваются.

Специалист также отметил, что сегодня в лечении шизофрении используются современные препараты третьего поколения, которые социализируют пациентов, помогают им жить полноценной жизнью. На практике используется и препарат, который принимается один раз в месяц. Так, в течение года и более пациенты принимают его, при этом успешно трудятся и взаимодействуют с обществом.

Врач-психиатр высшей категории Айгуль Ембергенова добавляет, что при правильно подобранном лечении у пациентов с шизофренией достаточно долго сохраняются когнитивные функции (память, внимание), они могут работать на хороших позициях в различных сферах деятельности, жениться, иметь детей.

Как отмечают эксперты, никто из нас не застрахован от этого заболевания и никто точно не знает истинную его причину, несмотря на многочисленные исследования. Психические расстройства – тема, требующая активного обсуждения и развенчания стереотипов, из-за которых люди не торопятся обращаться за профессиональной помощью, заметив проблемы с психикой у себя или близких, и запускают свое состояние.

– Больные шизофренией не должны быть изолированы от общества. Если их изолировать, они никогда не вылечатся, – вынес вердикт Сагат Алтынбеков. – Задача врачей и близких па­циентов – создать для них такие условия, в которых они не будут ощущать себя изгоями. Увы, со времен Советского Союза сформировалась стигма и дискриминация таких людей, которая порой проявляется и сегодня. Мол, если попал «на Каблукова» (Центр психического здоровья города Алматы, находящийся на улице Кекилбайулы (бывшая улица Каблукова). – Авт.), то назад дороги нет. Сейчас же люди начинают социализироваться в обществе, получают бесплатное лечение и успешно его проходят. При этом учет таких людей ведется анонимно.

На сегодня в Казахстане развивается служба медицинской реабилитации. В некоторых городах построены лечебные учреждения, в которых пациенты проходят амбулаторное лечение.

– В области психиатрии до сих пор имеется недостаточное количество специалистов. Но если в 2016 году мы насчитывали 30 молодых специалистов, то сегодня их 152. Ведется работа над снижением дефицита кадров и в сельской местности, – говорит Сагат Алтынбеков. – Однако имеет место недостаточное финансирование лекарственного обеспечения. А ведь в тех областях, где есть достаточно медикаментов, и результаты у пациентов намного лучше.

Эксперт также обращает внимание на то, что на сегодня в 82 амбулаторных городских поликлиниках и 203 сельских работают кабинеты и первичные центры психического здоровья. Все они были выведены из-под патроната психических диспансеров.