Людей эвакуируют из района извергающегося вулкана Фуэго в Гватемале

Национальная служба чрезвычайных ситуаций Гватемалы Conred сообщила об эвакуации жителей муниципалитета Сан-Педро-Йепокапа в департаменте Чимальтенанго из-за извержения вулкана Фуэго, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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"Исполнительный секретариат CONRED содействует муниципальным координаторам по управлению рисками стихийных бедствий в проведении превентивных эвакуаций в муниципалитете Сан-Педро-Йепокапа, Чимальтенанго, деревнях Панимаче I и II, Эль-Порвенир и Морелия", - говорится в сообщении в блоге CONRED в Twitter.

Для размещения граждан, эвакуированных из опасных зон, власти задействовали два крупных убежища, которые примут почти 900 семей.

Согласно бюллетеню CONRED, новое извержение вулкана Фуэго сопровождается выбросом пепла и газов на высоту более 6 километров и потоками лавы на восточном и западном склонах.

Вулкан Фуэго называют самым активным в Центральной Америке, он расположен примерно в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы - между департаментами Эскуинтла, Сакатепекес и Чимальтенанго. Высота вулкана - 3763 метра над уровнем моря. Мощное извержение этого вулкана в июне 2018 года затронуло 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. Жертвами извержения вулкана стали тогда не менее 190 человек.