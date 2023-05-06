Люди долга и чести

Сегодня Марат Нагуманов – заместитель председателя Цент­рального совета ветеранов Вооруженных сил РК, президент Фонда ветеранов и семей военнослужащих Вооруженных сил РК, руководитель Центра военно-патриотического воспитания молодежи.

О нем отзываются с неизменной теплотой, называя человеком чести, благородства и справедливости. У него страстная любовь к людям, родному краю. Он умеет слушать. Чужие беды принимает как свои. Не зря гласит народная поговорка: «Тот человек хорош, который с добром знается». Не будет преувеличением, если скажу: когда у людей возникают те или иные жизненные проблемы, они обращаются к Марату Сералиевичу, будучи уверенными, что он откликнется и поможет их решить.

Таких, как он, называют яркими личностями. Каждая встреча с ним – как праздник. Он располагает к себе с первого взгляда. Добрая, открытая улыбка, волевое, мужественное лицо. К тому же ветеран не растерял военной выправки. Конечно, время берет свое, украсив волосы светлым серебром, но он полон неиссякае­мой энергии.

Марат Нагуманов принадлежит к поколению комиссаров, полит­руков, замполитов. О них хорошо сказано в этих строках:

Хоть седеют давно виски,

Для меня вы еще не стары,

Замполиты, политруки,

А по-прежнему – комиссары.

Ваше слово на той войне,

К сердцу путь самый главный выбрав,

Шло с гранатами наравне…

Прошло много десятилетий, но слово «замполиты», вышедшее из употребления, так и не исчезло из лексикона нынешних командиров. Значит, есть в нем какая-то магическая, действенная сила. Конечно же, сегодняшние заместители командиров по воспитательной и идеологической работе – совершенно другие люди, с новым подходом, с иными взглядами. Сама жизнь стала другой, но преемственность поколений воспитателей сохранилась.

Марат, внук фронтовиков, с детства мечтал стать военным. Парень из глубинки – совхоза «Гвардеец» Зерендинского района Кокшетауской (ныне Акмолинской) облас­ти – уже проходя срочную службу в 1968 году в Волгоградской облас­ти, проявил способности как в овладении военной профессией, так и организаторские навыки – в проведении бесед, тематических вечеров, викторин военно-патриотического характера. Командиры были довольны молодым сарбазом, его знаниями, инициативой. За отличную службу и активное участие в воспитательной работе командование направляет Марата Нагуманова, обладателя медали за «Воинскую доблесть», на учебу на 53 межокружные курсы политсостава в Новочеркасск.

Кстати, когда в Волгограде отмечалось 80-летие Сталинградской битвы, генерал Нагуманов принял участие в торжествах. Находясь в городе-герое, он смог больше узнать о мужестве и подвиге дедов по отцовской и материнской линии, в том числе о Кенжеболе Баудинове, Рауеле Апенкееве, который героически защищал подступы к Москве и был похоронен в братской могиле в Тульской области…

После срочной службы Марат Сералиевич окончил с отличием общевойсковое военно-политическое училище, а затем Калининградский государственный университет, курсы высшего политического состава в Киеве. Занимая ряд ключевых должностей, Марат Нагуманов пользовался среди личного состава, офицеров уважением и авторитетом. Профессиональный политработник умел найти ключ к каждому. Где надо было сказать правду, он не лукавил, и люди доверяли ему.

Звезда генерала

Переступая порог училища, паренек из села, разумеется, и не думал, что станет когда-нибудь генералом. Его путь к генеральской звезде, а шел он к ней 36 лет, шаг за шагом просматривается в личном деле – в аттестациях, характеристиках.

Аттестации от первой, лейтенантской, и до последней, как вехи, подчеркивают его трудолюбие, старание, скромность, принципиальность, целеустремленность, настойчивость, заботу о подчиненных, организаторские способности. Все это позволило ему проявить себя на высоких ответственных постах. Например, председательство в контрольной комиссии Прибалтийского военного округа в советский период, а в Вооруженных силах независимого Казахстана – руководство департаментом воспитательной и социально-правовой работы.

Следует сказать, что Марат Нагуманов стоял у истоков создания Вооруженных сил РК, когда первым министром обороны был Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерал армии Сагадат Нурмагамбетов. Тогда прибывший из Риги в Алма-Ату Нагуманов сразу же поспешил в Министерство обороны.

– Встретив меня, Сагадат Кожахметович был немногословен, – вспоминает ветеран. – А то, что он говорил, было созвучно моим мыслям. Он отмечал тогда, что Казахстану нужны офицеры-профессионалы с большим опытом работы. В итоге, назначив меня заместителем начальника Алматинского высшего общевойскового команд­ного училища (сегодня Военный институт Сухопутных войск имени генерала армии Нурмагамбетова), он попросил оказать содействие в становлении учебного заведения.

Из-за катастрофической нехватки кадров, а точнее офицерского корпуса, министр принял решение преобразовать училище в многопрофильное военно-учебное заведение – Алматинское военное училище Сухопутных войск, чтобы готовить на его базе офицеров по специальностям «мотострелки», «танкисты», «артиллеристы», «связисты», «инженеры», «автомобилисты», «воспитатели», «офицеры ракетно-артиллерийского вооружения и тыла». Требовалось быстро и качественно разработать новую учебную программу, методические материалы и пособия по всем специальностям. Кроме того, на базе Алматинского училища был организован экстернат по программе среднего общевойскового командного училища.

В те непростые годы неутомимый Марат Сералиевич помогал курсантам, офицерам, служащим словом и делом, всячески поддерживал их. Работа у него кипела, спорилась, горела в руках. Офицер внес большой вклад в создание многопрофильного училища, сдержав слово, данное министру обороны. Выпускники училища до сих пор с теплотой отзываются о Марате Сералиевиче.

После училища у Нагуманова были новые назначения, новая ответственная работа. Он возглавлял высшие органы Военной академии суверенного Казахстана, Сил общего назначения, Сухопутных войск Вооруженных сил.

К слову, Марат Сералиевич и армейскую службу прошел с честью и достоинством – в войсках Среднеазиатского военного округа на казахстанско-китайской границе, в Группе советских войск в Германии, в Прибалтийском военном округе, Вооруженных силах РК. Что называется, от «звонка до звонка», от солдата до генерала, став кавалером ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», удостоившись других наград, воспитав целую плеяду защитников Отечества.

Надо отдать должное и его супруге Нагумановой Акжибек Тлеужановне, дочери фронтовика, которая после окончания Карагандинского государственного медицинского института, не побоявшись трудностей армейской службы, вышла замуж за лейтенанта. Как говорят в народе, «куда иголка, туда и нитка». Акжибек уверенно шла за мужем, разделяя с ним радости и печали воинской службы. Марат Сералиевич с Акжибек Тлеужановной живут в любви и согласии вот уже больше полувека, воспитали дочерей Жанну и Гульмиру, шестерых внуков. Кстати, Жанна – полковник, кандидат педагогических наук, профессор – ныне проходит службу в Национальном университете обороны РК.

Истина в дружбе

– Я до сих пор до мельчайших деталей помню первые дни армейской службы, – говорит Марат Сералиевич.

Именно армия закалила характер, приучила к собранности, пунк­туальности, помогла оценить взаи­мовыручку, настоящую дружбу. Восточная пословица «Сила птицы – в крыльях, сила человека – в дружбе» проверена жизнью. Единство народов принесло нам победу в годы Великой Отечественной войны, это опора сегодняшнего Казахстана и верный ключ к будущему.

Выступая на заседании Мажилиса Парламента РК, Глава государства Касым-Жомарт Токаев­ отметил, что сплоченность народа, искренняя вера в идеи суверенного развития являются мощным фундаментом для консолидации общества и прогресса нашей страны.

Сегодня при непосредственном участии Нагуманова созданы и успешно действуют военно-технические школы (ВТШ), которые сплачивают молодых людей разных национальностей. Основная роль ВТШ заключается в создании дополнительной подготовки мобилизационного резерва. Молодежь проходит обучение по программе общевойсковой подготовки, главное внимание уделяется изучению военно-медицинской составляющей, защите от оружия массового поражения, военной топографии.

Важное место в военно-патриотическом воспитании занимают специально созданные музеи. Так, в ВТШ города Уральска бережено хранят память о земляках-героях. Это летчик-ас, дважды Герой Советского Союза Леонид Беда, легендарная штурман-стрелок ночного бомбардировочного авиаполка, Халық Қаһарманы Хиуаз Доспанова, Герой Советского Союза и России Николай Майданов…

Марат Сералиевич – инициатор создания в 2010 году общественного объединения ветеранов Вооруженных сил РК. Сегодня ОО успешно действует в столице и во всех областях страны. Руководит Центральным советом РОО Халық Қаһарманы, генерал армии Мухтар Алтынбаев.

Нельзя не сказать и о роли Фонда ветеранов и семей военнослужащих Вооруженных сил, возглавляемого генерал-майором Нагумановым. Фонд помогает тем, кто нуждается в социальной, правовой защите, занимается благотворительной деятельностью, вносит значительный вклад в увековечение памяти защитников Родины.

Чтобы достигнуть целей

– Любовь к своему Отечеству, его защита всегда были и будут священным долгом каждого, – считает ветеран и приводит слова Главы государства: «Нация с высоким патриотическим духом достигнет всех своих целей».

Но как мы можем говорить о патрио­тизме, когда некоторые люди стесняются признавать, что они патриоты? Не отсюда ли берут начало бездуховность, падение морали? К сожалению, наша реальность заключается в том, что молодые люди пытаются приспособиться к жизни, главным образом в материальном плане. Как следствие, в их среде нарастают агрессивность, жестокость, страх, пессимизм, готовность ради своей цели пойти на нарушение закона, в том числе уклонение от службы в армии.

Решением данного вопроса должно на постоянной основе заниматься все общество, в том числе СМИ, где нужны материалы, передачи, рассказывающие об истории Казахстана, о подвиге батыров, героизме казахстанцев в годы Великой Отечественной войны, боевых, трудовых традициях страны, о службе военнослужащих. Возможно, настало время создать свой имиджевый военный канал.

Мы не забыли славные имена героев Бауыржана Момышулы, Малика Габдуллина, Нуркена Абдирова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Рахимжана Кошкарбаева... В прошлом году торжественно отметили столетие прославленного фронтового летчика, дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. А в 2024 году исполнится 100 лет Герою Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадату Нурмагамбетову...

Сохранение памяти о героях страны, преемственность героических традиций, воспитание на их примере нынешней молодежи – это задача всех и каждого. Особое внимание должно уделяться формированию положительного образа казахстанской армии, ее воинов.

– Президент страны Касым-Жомарт­ Токаев обращает внимание на тот факт, что молодежь не желает служить в армии. Это говорит о недостатках в воспитании подрастающего поколения в целом. В этом плане считаю ошибкой ликвидацию института офицеров по работе с молодежью, потому как с молодыми солдатами и курсантами должен разговаривать их сверстник, – говорит Марат Нагуманов. – Думаю, что данный институт должен быть восстановлен, начиная с батальонного звена. Вспоминаются и слова аль-Фараби: «Обучение без воспитания – это катастрофа». Процессы обучения и воспитания должны быть неразрывно связаны.

И сейчас, будучи на пенсии, ветеран свой опыт и накопленные знания реализует в работе как руководитель Центра военно-патриотического воспитания военно-технической школы. Генерал не только хороший педагог, но и психолог, его яркое слово, жизненный опыт помогают молодым ощутить связь времен, узнать о том, какой путь пройден страной и ее Вооруженными силами, как вчерашние события отражаются на сегодняшнем дне.